Messi llegó a los 800 goles en una noche mágica

Cuando parece que ya no le quedan marcas por superar, Lionel Messi vuelve a sorprender. Este jueves marcó en el amistoso de la Selección ante Panamá y llegó al gol 800 en su carrera como futbolista profesional. Sus números son cada día más legendarios.

La conquista llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, a través de un soberbio disparo de tiro libre. Fue el 2-0 parcial ya que previamente Thiago Almada había abierto el marcador.

El capitán ya había tenido dos oportunidades previas para marcar a través de esa misma vía, pero en ambas ocasiones los postes le ahogaron el grito.

Messi está en el podio de goleadores desde que superó los 765 goles de Pelé en diciembre de 2021. Sus números son sorprendentes: 800 goles en 1016 partidos con las camisetas de Barcelona (672 goles), Paris Saint Germain (30 goles) y la Selección argentina (99 goles).

El rosarino quedó a solo un gol de llegar a los 100 con la camiseta de la Selección argentina. Ya es el máximo anotador histórico del equipo y el próximo martes en el amistoso ante Curazao buscará alcanzar un nuevo registro histórico.

Cristiano Ronaldo y Josef Bican, por encima de Messi



Las estadísticas al día de hoy tienen a Cristiano Ronaldo a la cabeza de todos los goleadores con 827 goles en 1153 partidos, y actualmente jugando en el Al-Nassr F.C de la Liga Profesional de Arabia Saudita.

En el segundo lugar de la tabla está el delantero austríaco Josef Bican, que jugó entre 1931 y 1955 en clubes austríacos y de la ex Checoslovaquia, e incluso representando a las dos selecciones. En total anotó 805 goles en 530 partidos (un promedio de gol de 1.52).

Leo está a cinco goles de llegar al segundo puesto y necesita descontar 27 goles para poder alcanzar y superar a CR7.

Pilusos, paraguas albicelestes y la vuelta olímpica al ritmo de La K’onga: los festejos de la Selección

Tras el primer amistoso, los jugadores de la Scaloneta celebraron el campeonato mundial en un estadio repleto de hinchas.

En el primer partido amistoso luego de la histórica conquista del Mundial Qatar 2022, la Selección argentina se impuso por 2 a 0 ante Panamá en el Monumental, con goles de Thiago Almada, a casi diez minutos del final, y de Lionel Messi, a los 43, el tanto 800 de su carrera.

Con más de 83 mil personas en las tribunas, los campeones del mundo se reencontraron con los hinchas y dieron la vuelta olímpica con la copa en brazos al ritmo de La K’onga.

El festejo por el tercer título mundial comenzó con unas emotivas palabras de Lionel Scaloni y del capitán. Luego todo el equipo alzó su réplica de la Copa, acompañados de los fuegos artificiales que tiñeron el cielo multicolor.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Panama - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina

En ese momento, los familiares de cada jugador ingresaron al campo para dar la vuelta al compás de la música de la banda cordobesa. Con la remera de las tres estrellas, pilusos y paraguas albicelestes, lanzaron al aire a Messi.

Mientras todos cantaban y bailaban, Guido Rodriguez, Gerónimo Rulli, Germán Pezzella y Marcos “Huevo” Acuña recrearon la típica pose del Dibu Martínez a su lado.

Lionel Messi, tras el reencuentro con los hinchas: “Siempre soñé con este momento”

Messi fue la gran figura de una noche en la que el motivo principal fue el festejo con los simpatizantes argentinos por haber ganado la tercera estrella. El crack rosarino metió el segundo gol con un disparo inolvidable de tiro libre, que le permitió alcanzar una nueva marca en su carrera.

Tras el partido, Messi les habló a los hinchas. “Primero quiero darles las gracias por el cariño, no solo desde que ganamos la Copa del Mundo, sino desde antes. Siempre dijimos que íbamos a hacer todo lo posible para conseguir esto. En lo personal siempre soñé con este momento, en poder festejar con ustedes, en venir a mi país y levantar una Copa América, la Finalissima y lo más grande, que es el Mundial”, comenzó.

“Hoy es un día nuestro, pero no quiero olvidarme de todos esos compañeros que también hicieron todo lo posible para conseguir esta copa. Lamentablemente en su momento no se nos dio, estuvimos muy cerquita. Ellos (por los futbolistas de la Selección que formaron parte de otros ciclos) también se merecen el respeto y el reconocimiento del pueblo argentino. Dejaron todo por esta camiseta”, continuó.

Por último, les dejó un mensaje más a los argentinos. “Estuvimos mucho tiempo para ganarla y no sabemos cuánto faltará. Ojalá que no pase mucho tiempo, pero quedó demostrado que es muy difícil ganar la Copa del Mundo y por pequeños detalles a veces no se puede conseguir. Disfrutemos de la tercera estrella”.