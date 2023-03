"En el puesto número uno siempre estaba en nombre de Juan"

"Tiene el perfil de un ganador" agregó Gastón Trezeguet, luego que se iniciara un debate en el panel por las declaraciones de Juan. "El era el gran hermano" destacó Laura Ubfal. En el panel también debatieron sobre su estadía en la casa y si cumplió o no las expectativas.

Este debate se efectuó anoche, donde los "hermanitos" vieron sus propios clips cuando competían en el casting para ingresar a la casa. Juan, ex participante, padre de dos hijos y taxista, no estuvo presente. De igual decidieron pasar su grabación.

¿CÓMO FUE EL CASTING DE JUAN?

Según el panel, en su presentación se lo vio decidido y destacaron su historia de vida. Durante el clip repasó parte de su vida "Mi nombre es Juan Reverdito, tengo 42 años, nací en San Salvador de Jujuy. Tengo dos hijos, uno de 24, uno de 5, y un nieto de 3 años. Soy taxista hace seis años. Estoy dispuesto a dar todo, nunca me tuve tanta confianza. Quiero cambiar mi vida. Si bien se lucha día a día, pasé momentos muy complicados”.

Otro detalle que impresionó a los productores fueron sus declaraciones al hablar de su personalidad. “A mí no me gusta la gente careta, que te mira desde arriba cuando piensa que es algo más porque somos todos iguales. No me va ese tipo de gente porque yo la viví, tengo calle, barrio y le saco la ficha a todos enseguida. Yo la pasé, bastante complicada, pero la luché y hoy estoy de pie y siento que estoy en uno de mis mejores momentos para dar todo lo que tengo que dar”. /TN