Exdiputado fue a reclamar por su celular y destruyó un local

Un exdiputado tuvo un arranque de furia en un negocio ubicado dentro de un shopping de Neuquén y destruyó varios celulares que estaban exhibidos en el local.

Pablo Prenna, que fue también funcionario de Dirección Provincial de Rentas, compró hace seis meses un celular Samsung Flip 4 por el que pagó 300.000 pesos. Tras meses de funcionamiento normal, el equipo presentó una falla: una rayita negra en medio de la pantalla plegable que con los días se fue expandiendo cada vez más.

Cómo fue la reacción del exdiputado

Según contó el diario La Mañana Neuquén, Prenna fue al local del shopping Portal Patagonia donde había comprado el equipo y recordó que aún se encontraba bajo garantía. Pidió un celular nuevo y otro para usar mientras le solucionen el problema. La encargada del local reconoció que ya habían tenido este tipo de problemas con otros equipos similares. También, le indicó que se tenía que comunicar a Buenos Aires y reclamar por la garantía.

Poco después, Prenna recibió un llamado en el que le informaban que la garantía no iba a cubrir un nuevo aparato porque el teléfono tenía algunas pequeñas marcas a los costados. Le ofrecieron arreglar su celular por $25.000. En principio, Prenna insistió en el reclamo, recalcó que “todos los teléfonos cuando comienzan a usarse tienen marcas”, pero luego se dio por vencido y accedió.

“Me dio mucha bronca porque en medio de todo eso tuve que comprar uno muleto para poder seguir trabajando”, aseguró.

El miércoles, justo cuando fue a buscar el teléfono, apareció en el local una mujer quejándose porque le habían arreglado el mismo modelo y la raya había aparecido otra vez. En medio de la queja, la encargada le dijo a Prenna que debía firmar una garantía por el arreglo.

Fue entonces cuando el exdiputado tuvo un ataque de ira y comenzó a arrancar todos los celulares que estaban en exhibición. Salió hasta el pasillo del local y los tiró al suelo, en medio de los gritos y pedidos de auxilio de la empleada. Algunos clientes alcanzaron a atajar algunos aparatos mientras guardias de seguridad lo detuvieron.

"Me pegaron y uno de ellos me dijo que me iba a cagar a trompadas a la salida, pese a que yo les dije que era diabético y necesitaba tomar mis medicamentos. Mucha gente pedía que me liberaran y hasta lo aplaudían; había mucha confusión”, dijo Prenna, que finalmente fue liberado.

“Son unos estafadores porque sabían que el modelo tenía fallas y lo seguían vendiendo. Yo pagué mucha plata para comprarlo y encima me dicen que la garantía no corre porque el celular tenía algunas rayitas; son unos sinvergüenzas”, se quejó el cliente furioso.

Según contó al medio neuquino, Prenna cree que es probable que la empresa quiera accionar judicialmente contra él, pero aseguró que también tomará medidas frente a la situación, que calificó de “estafa”.

