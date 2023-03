Chats de la banda acusada de corrupción de menores

Luego de la detención del exganador de Gran Hermano y actual productor, Marcelo Corazza, junto a otros tres sospechosos por una causa que investiga corrupción de menores, se dieron a conocer chats telefónicos entre los acusados.

Los otros imputados en el caso de corrupción de menores en la causa a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento son Francisco Rolando Angelotti, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet. Todos ellos se negaron a hablar ante la justicia mientras que Corazza solamente aseguró que es inocente.

Se filtraron escalofriantes chats del grupo acusado por corrupción de menores

Este miércoles se filtraron conversaciones entre Angelotti, Charpenet y Mermet que dan cuenta de la delictiva actividad de la banda donde admiten haber tenido relaciones con menores de edad e incluso lo compararon con "comer carne de ternera".

"Mañana cumple '16' viste. En dos añitos más, cuando cumpla 18, le dije: 'Te llevo a Miami. Vamos a Orlando, Disney'. Y me dijo: 'Bueno dale, dale, sí de una jaja...'", había dicho Angelotti, quien también respondió a una acusación por sus actividades de parte un conocido con una oscura réplica: "Vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad".

En otro tramo, Mermet le pregunta a Charpenet sobre estar con un menor de edad. "¿Eso es como comer carne de ternera más o menos, no?", sostuvo. "Es como comer caviar", le respondieron.

"Con la mano, con la cucharita lo cortás ¿no?", insistió Mermet. "El sensei va a estar orgulloso de mí, pero pasa que me fui de mambo", le contestó Charpenet. "A vos no te gusta la merca vieja, me parece bien", cerró el imputado.

Según los investigadores, el grupo, al mando de Angelotti, utilizaba una casa en Oberá, Misiones para llevar a menores a vivir con él. Además, tenía como fachada un local llamado "Pizzería Porteña", donde se secuestró material pornográfico y varias pruebas que servirán para la causa.