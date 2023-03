Luego del exitazo que significó la BZRP Music Session #52 con Quevedo y la #53 con Shakira, que le valió cuatro Récord Guinness a la dupla argentino-colombiana, el productor musical Bizarrap sigue apostando a sus colaboraciones con grandes artistas.

En esta oportunidad, el rapero Arcángel, nacido en Estados Unidos pero de padres dominicanos, fue protagonista del lanzamiento de este miércoles, donde se refiere a su superioridad musical con respecto al resto de sus colegas: "Sé que les duele (...) yo hace tiempo que vivo de giras, sonando en la radio y saliendo en la tele", reza una de las estrofas.

Como es habitual, el productor argentino de 24 años dio aviso en sus redes sociales que ya estaba disponible la nueva canción y, en minutos, se llenó de reacciones por parte de los fanáticos.

ARCANGEL || BZRP Music Session #54

ARCANGEL || BZRP Music Session #54

Ya disponible 🇵🇷 x 🇦🇷

Lo cierto es que bajo el lema de inicio sobre que "asesina los ritmos", Arcángel impulsa frases verdaderamente pegadizas y picantes, haciéndose reiteradas referencias a su éxito con el rap: "Para viajar el mundo con el rap que tengo a mi no me hace falta una visa, llegamos a Italia y con nuestra presencia enderezamos la Torre de Pisa".

Además, se refiere al fútbol argentino y sus grandes figuras: "Este flow legendario no tiene adversario, como Maradona en la cancha". En este sentido, hace una comparación entre el éxito de la Selección argentina y su propio despliegue profesional: "Me junté con el Biza Biza, combinación de Dybala con Leo, la competencia la palto (parto) y como el Dibu por el bicho me paso el trofeo".

Cabe señalar que aunque resulta muy interesante el planteo de Bzrp y Arcángel, muchos seguidores del productor advierten que no será fácil alcanzar la vara alta que dejó la sesión con Shakira, la cual rompió numerosos récords, convirtiéndose en un verdadero adoquín sobre la cabeza de su pareja, Gerard Piqué.

Furor por Bizarrap: se anunció una segunda función en el Hipódromo de Palermo

El productor musical Bizarrap agotó las entradas para su presentación del 20 de abril en el Hipódromo de Palermo y anunció una segunda función para el día siguiente.

En medio del furor mundial por sus sesiones con distintos artistas, las cuales baten todos los récords de escuchas, y a pocos días de su participación junto a Shakira en el famoso "Late Night Show" de Jimmy Fallon en Estados Unidos, el productor argentino Bizarrap anunció la llegada del "BZRP Live Tour".



El productor argentino recibió en los últimos de reconocimientos de los Récords Guinness por la exitosa "BZRP Music Sessions #53", en la que la colombiana se despachó contra su expareja, el futbolista español Gerard Piqué.