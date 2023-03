Coti contra Romina: "Te la pasaste criticando el cuerpo de las personas"

La correntina no dudó en remarcar los comentarios que Romina hizo frontalmente y a sus espaldas. “Me dijiste malaleche y mala persona", le recriminó.

Una de las presencias más esperadas en El Debate (Telefe) fue la de Romina Uhrig, la última jugadora eliminada de Gran Hermano (Telefe). La exdiputada enfrentó a un inflexible panel y a varios de sus excompañeros de convivencia. Entre estos últimos, Romi no sólo escuchó el fuerte descargo de Camila, sino también el de Coti, que no se guardó nada.

La correntina no dudó en remarcar todos los comentarios que Romina hizo frontalmente y a sus espaldas. “Me dijiste malaleche, mala mina y mala persona. Te la dabas de que nunca criticaste a nadie, te la pasaste criticando el cuerpo de las personas y me dijiste gorda”, expuso la pelirroja.

No conforme, y frente a una impactada Romina, Coti siguió con otro reclamo picante que incluyó a Agustín. “Hablabas de la sexualidad de Agustín. Dijiste que tenía hemorroides porque habrá estado con una mina trans. Todo el tiempo criticabas. Están los clips”, advirtió.

Por último, la novia de Alexis Quiroga dio el golpe final en su intervención: “También criticaste mucho mi forma de hablar. Prefiero hablar así que decir ‘vistes’ y ‘encontrastes’ siendo diputada nacional”.

Sin embargo, algunos internautas en Twitter devolvieron el golpe a Coti, al repostear en las redes sociales sus dichos contra Rodolfo, padre de Nacho, de quien se expresó de forma despectiva al conocer su preferencia sexual. Este hecho fue uno de los más repudiados por los internautas.

Romina Uhrig explicó qué pasó con Caramelo

El domingo, Romina Uhrig quedó eliminada de Gran Hermano (Telefe) y se fue de la casa llevándose a un ser muy querido por sus compañeros. Se trata de Caramelo, uno de los cachorros que ingresó hace un mes y del que se adueñó apenas lo vio. Dos días después de su salida, la exdiputada contó en El Debate que ya no tiene al animal, y en las redes hubo indignación por el sufrimiento de Mora, la otra perrita que todavía permanece dentro del reality y que se irá a Salta con Marcos Ginocchio.

“Cuando fui a placa con Camila Lattanzio le pregunté a la producción si me lo podía llevar y me dijeron que no. Pero en esta última sí. Yo si sabía que se iba a ir con veterinario ni lo sacaba”, contó, y Santiago del Moro remarcó la importancia de aclarar el tema por el escándalo que se desató en Twitter.

“Lo tiene el veterinario y van a hacer una adopción responsable con ella. Los dos perritos entraron a la casa para ser adoptados. Obviamente que podía ser juntos, o no”, añadió el conductor. Todavía no se sabe la fecha en que la mascota se reencontrará con Romina y sus tres hijas, pero muchos proteccionistas se unieron para que Caramelo finalmente se quede con Marcos, candidato a ganar la edición.

Fuente: TN