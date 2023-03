Premios Nuestra Tierra 2023: los nominados

Como cada año la industria musical colombiana se prepara para una nueva entrega de los Premios Nuestra Tierra, que en 2023 celebra su duodécima edición. Con más de 150 artistas nominados en 28 categorías, los premios tendrán su ceremonia el 17 de mayo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá. Entre los artistas con más nominaciones está Feid, que lidera la lista con 14, seguido por Karol G y Carlos Vives, ambos con 10; después están Maluma y Camilo, con 8; seguidos por Shakira y Juanes, ambos con 7 nominaciones.

Para su duodécima edición, los Premios Nuestra Tierra tendrá tres nuevas categorías: Mujer Raíz de Nuestra Tierra, Mejor Dúo o Grupop Pop y Mejor Colaboración Urbana. Vale mencionar que las nominaciones son hechas por las casas disqueras, sellos independientes, generadores digitales y directores radiales.

Estos son los nominados:

Canción del año

Provenza de Karol G

Normal de Feid

La Bachata de Manuel Turizo

Feliz Cumpleaños Ferxxo de Feid.

Te felicito de Shakira x Rauw Alejandro.

Baloncito Viejo de Carlos Vives y Camilo

Att: Amor de Greeicy y Mike Bahía

Monotonía de Shakira x Ozuna

Volvámonos a enamorar de Fonseca

Dos oruguitas de Lang Lang y Sebastián Yatra.

Artista del año

Manuel Turizo

Karol G

Shakira

Feid

Morat

Ryan Castro

Maluma

Juanes

Sebastián Yatra

Silvestre Dangond.

Artista relevación

Ela Taubert

Nath

Laura Maré

Nico Hernández

Totoy El Frío.

Duplat

Maca & Gero

Luis Alfonso

Keityn.

Philip Ariaz

Mejor productor del año

Mauricio Rengifo, Andrés Torres

Ovy On The Drums

Sky Rompiendo

Andres Castro

The Rudeboyz

SOG

Legreti

Juan Pablo Vega

Slow Mike

Yera

Mejor álbum del año

Feliz cumpleaños Ferxxo de Feid

Si ayer fuera hoy de Morat.

Siempre Blessd de Blessd

Cumbiana de Carlos Vives

Dharma de Sebastián Yatra

De adentro Pa fuera de Camilo.

Dos Dos Dos de Juliana

777 - Piso 21

Leandro Díaz Special Edition de Silvestre Dangond

En Letra de otro Goyo

Mejor artista urbano

Feid

Karol G

Ryan Castro

Maluma

Beéle

Manuel Turizo

Kapla & Miky

Dekko

West Blanco

Farina

Mejor colaboración urbana

Maluma y Feid por Mojando asientos

Mike Bahia, Dekko y Keityn por El egoísmo

Feid yTotoy El frío por De tanto chimbiar

Karol G y Maldy por Gatúbela

Beéle, Myke Towers y Feid G por Barranquilla bajo cero

The RudeBoyz, Maluma y Adam Levine por Ojalá

Andy Rivera, Ryan Castro y Ñejo por Monumento (remix)

Blessd, Justin Quiles y Lenny Tavares por Medallo

Ryan Castro y Feid por Monastery

Juan Palau y Edwin Luna & La Trakalosa por Amor Ingrato

Mejor canción urbana

Gatúbela de Karol G y Maldy

Normal de Feid

Jordan de Ryan Castro

Mojando asientos de Maluma y Feid

Feliz cumpleaños Ferxxo de Feid

Quién TV remix de Blessd y Ryan Castro

Los cachos de Piso 21 y Manuel Turizo

1,2x3 de Dekko

Ojitos lindos de Bad Bunny yBomba Estéreo

Mamiii de Becky G y Karol G

Mejor artista pop

Sebastián Yatra

Alejandro Santamaría

Camilo

Manú

Andrés Cepeda

Juliana

Fonseca

Mike Bahía

Greeicy

Manuel Medrano

Mejor dúo o grupo pop

Timo

Morat

Maca & Gero

Piso 21

Cali y El Dandee

Ventino

Las Villa

Alkilados

JBot & Tuti

Pasabordo

Mejor canción pop

Junio de Maluma

506 de Morat y Juanes

Ojos Marrones de Lasso y Sebastián Yatra

No tenerte de Manú

Tu despertador de Andrés Cepeda y Reik

Aeropuerto de Camilo

Abecedario de Maca & Gero

Puro sentimiento de Paula Arenas y Manuel Medrano

Cómo fue de Annasofia

Te Felicito de Shakira y Rauw Alejandro

Mejor canción popular

De pura rabia de Yeison Jiménez.

Ve y dile de Paola Jara

Devuélveme los besos de Arelys Henao y El Charrito Negro

Mi debilidad de Jessi Uribe

Alaska de Camilo y Grupo Firme

Borrachera de Jhon Alex Castaño

El precio de tu error de Luis Alfonso

Esta maldita traga de Pipe Bueno y Diana Hoyos

Ahora que te vas de Francy

Lágrimas de amor de Fanny Lu

Mejor artista popular

Nico Hernández

Luis Alfonso

Pipe Bueno

Nabález

Yeison Jiménez

Jessi Uribe

Arelys Henao

Francy

Paola Jara

Marbelle

Mejor artista vallenato

La banda del 5

Silvestre Dangond

Diego Daza

Elder Dayán Díaz

Peter Manjarrés

Mono Zabaleta.

Karen Lizarazo

Ana Del Castillo

Felipe Peláez

Jean Carlos Centeno

Mejor canción vallenata

La rompe corazones de La banda del 5

Modo avión de Elder Dayán Díaz y Lucas Dangond

Dios no me deja de Silvestre Dangond

Me vale ver...T de Peter Manjarrés

Llámame de Karen Lizarazo

Ya Pa’ Qué de Churo Diaz & Elías Mendoza

Mi persona favorita de Rafa Pérez y Carlos Rueda

Déjala ir de Jean Carlos Centeno, Jorge Celedón y Ronal Urbina

Vivito y coleando de Felipe Peláez

El amor de tu vida de Karen Lizarazo.

Mejor artista tropical/salsa/cumbia

Grupo Niche

Guayacán orquesta flow

Mauro Castillo.

Anddy Caicedo

Cali Flow Latino

Mimi Ibarra

David Zahan

Fonseca

Gusi

La Pambelé

Mejor canción tropical/salsa/cumbia

Paguan Paguan (la patineta) de Cali Flow Latino

Mi amor para siempre de Anddy Caicedo

Mentiroso de Willy García

Te crees el mejor de Mimi Ibarra

El corazón no tiene edad de David Zahan

Tú y yo de Carolina Gaitán “La Gaita” y Cabas

Otra noche de Goyo

Mujeriego de Ryan Castro

Búscame de Grupo Niche

Cumbia del corazón de Los Ángeles Azules y Carlos Vives

Mejor artista folclórico

Carlos Vives

Katie James

Totó La Momposina

Herencia de Timbiqui

Cholo Valderrama

Dawer x Damper

Las Áñez

La Perla

Cimarron

Conjunto Media Luna

Mejor canción folclórica

En la selva de Carlos Vives y Katie James.

La vida vale la pena de Petrona Martínez

Échale salsita de Asere y Totó la Momposina.

Patria de Carlos Vives y Cholo Valderrama y Clemente Mérida.

Señal del viento de Las Áñez y Cholo Valderrama

Mejor artista alternativo/rock/indie

Juanes

Elsa y Elmar

Juan Pablo Vega

Diamante Eléctrico

Súperlitio

Bomba Estéreo

Lika Nova

Vale

Laura Pérez

Kristal

Mejor canción alternativo/rock/indie

Me duele de Bomba Estéreo y Manu Chao

Tú y yo de Monsieur Periné y Vanesa Martín

Ojitos lindos de Bad Bunny y Bomba Estéreo

Babel de Carlos Vives y Fito Páez

Mañanas de cristal de Duplat

Amores Prohibidos de Juanes

Síganme los buenos de Aterciopelados y Bomba Estéreo

Viernes de Armenia

La vida está rara de Duplat y Lika Nova

Me vale de Juan Pablo Vega

Mejor artista/DJ/productor dance-electronónico

Victor Cardenas

Marco Acevedo

Dj Agudelo888

YourBoyFriend

Moska

Ácido Pantera

Julio Victoria

Ela Minus

Santiago Navas

Nicolás Duque

Mejor canción dance/electrónica

Cairo de Karol G y Ovy on the Drums

Mi Tierra de Moska, Markem y La Gurú

Dukke de Los Jaycobz, Se7en y Marco Acevedo

Que llueva el guaro de Mauricio Palacio y Zair Guette

Adiós de Moska, Calussa y La Gurú

Nómada (Vicc Remix) de Victor Cardenas, Manú y Beéle

Gengibre de DJ + 1

Beat Divi de Cero39

Te felicito de Shakira y Rauw Alejandro

Ritmos Contundentes de Nicolás Duque.

Mejor video del año

Cairo de Karol G

Cómo Fue de Annasofia

Te felicito de Shakira y Rauw Alejandro

Baloncito viejo de Carlos Vives y Camilo

Pegao de Camilo

Instagram de Blessd

Tsunami de Maluma, Árcangel y De La Ghetto

Tú y yo de Monsieur Periné y Vanesa Martín

Un día en París de Esteman

Pendejada de Juliana y Mabiland

Mejor concierto del año

Medallo en el mapa de Maluma

Bichota Tour (recargada) de Karol G

¿A dónde vamos? Tour. Morat

Ferxxo Nitro Jam de Feid

Origen Tour de Juanes

Me importas Tour de Andrés Cepeda

Medellín 2022 de Juanes & Morat

Dharma Tour de Sebastian Yatra

De adentro Pa Afuera Tour de Camilo

Cumbiana Tour de Carlos Vives

Artista imagen de Nuestra Tierra en el mundo

Karol G

Shakira

Sebastián Yatra

Feid

Carlos Vives

Juanes

Mujer Raíz de Nuestra Tierra

Goyo

Andrea Echeverry

Duina Del Mar

Farina

María Mulata