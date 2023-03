Con una diferencia de 24 horas, dos sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe fueron atacadas a tiros en el departamento Rosario. El primer ataque ocurrió el lunes por la noche en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez y el segundo en la noche de este martes en Granadero Baigorria. En los dos atentados dejaron carteles intimidatorios. Uno de ellos menciona al ex ministro de Seguridad de la provincia Maximiliano Pullaro, a quien tildan de “narco”.

La balacera contra la entidad bancaria de Granadero Baigorria tuvo lugar en Rivadavia y Chacabuco, a pocos metros de la Comisaría 24ª y del edificio de la Municipalidad. De acuerdo a la información recolectada por el Comando Radioeléctrico, los autores de los disparos fueron dos y pasaron en moto, según indicaron fuentes del caso.

La sucursal del Banco de Santa Fe de Baigorria recibió nueve tiros. Allí también se incautaron dos trozos de papel, agregaron los investigadores. De acuerdo a la información, uno de ellos decía: “Maxi Pullaro dejá de hablar de narcos y de Rosario, si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos. O te olvidás que en la ruta cayó tu hermano con droga arriba del auto saliendo de la ciudad”.

Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad de Santa Fe

El otro cartel indicaba: “Esteban Alvarado estás pestañeando. Quisiste rescatar al sapo de Alan Funes y él con su hermano te están batiendo para lukear (sic) beneficios y rebajas de condena. Hasta el celular te clonó. Seguí prestándoselo jaja ortivas, le tienen miedo a la calle”.

El ataque de este martes fue precedido por otro que ocurrió el lunes en San Martín al 2200, en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, donde realizaron un disparo contra la fachada de otro local, donde el sicario dejóun papel que expresaba: “Pelo Duro Fernández, Teletubi Acosta y Julio Albornoz, manga de gatos de René. Están batiendo la cana a los pibes para que los saquen a ustedes del pabellón. Por eso ahora bajaron al 13 y al 16, vigilantes. Ahora van a ver, se les viene la noche”.

Los mencionados Carlos “Pelo Duro” Fernández, Ariel “Teletubi” Acosta y Julio Albornoz son presuntos integrantes de la banda narco que lidera desde la cárcel federal de Rawson René “Brujo” Ungaro.

Otros ataques

El 9 de febrero pasado también balearon una sucursal del Banco de Santa Fe ubicada en Ayacucho al 5500, en la zona sur de Rosario. Allí, un pistolero apuntó y disparó contra el sector de cajeros automáticos donde había tres personas. Una sufrió lesiones leves por el estallido de los vidrios.

El autor de los tiros dejó un cartel dirigido a presuntos miembros de Los Monos y ese atentado, según investigadores judiciales, estaba enmarcado en una interna dentro de la propia banda narco.

Tras los hechos, Pullaro convocó a una conferencia de prensa para hoy al mediodía y tuiteó: “Las amenazas no me amedrentaron ni cuando denuncié narcos siendo diputado ni cuando los metimos presos siendo ministro. Vamos a seguir adelante para que los que faltan caer, caigan y que los que están presos, estén aislados. Sé que no estamos solos”.

El 2 de marzo pasado, dos personas en moto balearon una de las sucursales de “Único”, de un familiar de Antonella Roccuzzo. El tirador también dejó una amenaza dirigida a Lionel Messi y al intendente de la ciudad Pablo Javkin: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”.