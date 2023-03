Mirtha Legrand, Juana Viale, Marcela Tinayre y Ámbar de Benedictis participaron de la presentación de la serie Ringo. Gloria y muerte que se realizó en el Luna Park. Las cuatro generaciones fueron a apoyar a Nacho Viale, uno de los productores del nuevo thriller basada en la vida del campeón argentino de boxeo Oscar Ringo Bonavena que fue desarrollada por Primo Content, EO MEDIA y Story Lab.

“Es un gran proyecto, estamos acompañando a la familia”, aseguró Juanita en una entrevistada por el ciclo Socios del espectáculo (El Trece). Además, se refirió a sus compromisos laborales para los próximos meses: “Voy a hacer teatro en España, el 22 de mayo es el estreno. Serán 2 semanas de funciones de una obra de Sergio Blanco, un dramaturgo uruguayo. Es dirigida por Cristian Morales, un director argentino”.

El año pasado, la hija de Marcela Tinayre había estado conduciendo los domingos Almorzando con Juana por la pantalla de El Trece. Respecto a la posibilidad de comenzar una nueva temporada, la actriz respondió: “No sé nada, me imagino que están en tratativas”. Además, agregó: “Estoy esperando una propuesta que me cierre y me siente bien”.

Cabe recordar que en la temporada pasada, Nacho estuvo meses negociando los contratos con Adrián Suar, gerente de Programación de El Trece, para lograr que tanto su hermana y su abuela estén en la televisión. En esta ocasión, las conversaciones también están tardando y no se sabe qué pasará. “A mí me aburre todo eso, cuando suceda que suceda, yo espero a que me digan se hace o no se hace”, señaló Juanita.

Soltera o en pareja

Luego, el cronista le consultó cómo estaba del corazón por los rumores de romance con el empresario Mauricio Filiberti. Entre risas, Viale señaló: “No me hice chequeo médico, no sé si tengo corazón”. Un poco incómoda por la pregunta, decidió no seguir hablando de su vida privada y se fue.

Por su parte, Mirtha Legrand también charló con Socios del espectáculo en la alfombra roja del Luna Park. “Estoy emocionada, quiero que le vaya bien a Nacho”, manifestó muy emocionada. Cuando le preguntaron sobre su regreso a la pantalla chica, la conductora respondió: “Todavía no se sabe nada, no tengo fecha”. Y cuando le consultaron sobre Filiberti y su nieta, la diva se enojó: “No digas una estupidez tan grande, por favor”.

Todavía es un misterio qué pasará con las emisiones del clásico ciclo de Legrand en la televisión. Al parecer no definieron la presencia de Mirtha en El Trece e incluso otras señales como El Nueve y América le abrieron públicamente las puertas a la Chiqui.

Desde la emisora de Constitución hay muchos deseos de que la diva y su nieta regresen. Así lo manifestó Suar en el festejo de cumpleaños de Legrand. “Nosotros queremos que Mirtha esté los sábados y Juana los domingos, esa es la propuesta que vinimos a hacer”, señaló el gerente de Programación luego de la última reunión con Viale.

Lo que no quieren ni Legrand ni Suar es que el regreso se postergue, como ocurrió en 2022. “Espero que sea para fines de marzo o primera semana de abril o el 20 de ese mes”, aventuró el Chueco. Hasta el momento, la emisora tiene previsto lanzar en abril la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza para lograr ganarle la batalla del rating a Telefe que ha logrado imponerse con el éxito de Gran Hermano.