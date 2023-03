Fiel a su estilo, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a innovar con su look y se hizo un nuevo corte de pelo en homenaje al Mundial que ganó con la Selección argentina en Qatar.

Dany Ale, barbero oficial de la selección, publicó este martes el cambio de look que se hizo Dibu Martínez en el predio de la AFA. En el video también aparecen Germán Pezzella y Marcos Acuña compartiendo unos mates con el arquero mientras le realizan el corte.

Las imágenes del Dibu Martínez con su nuevo look hicieron sonreír a los hinchas ya que se dibujó en el pelo una estrella, en alusión al flamante título de campeón del mundo que lograron en Qatar 2022 y que todavía genera emoción y revuelo. Tal es así, que Lionel Messi salió a cenar el lunes por la noche a una parrilla en Palermo y desató la locura en las calles.

Ya durante el Mundial, Dibu Martínez se realizó un cambio de look que no solo generó comentarios de todo tipo, sino que logró que muchos niños y niñas quisieran copiarlo. Fue para el partido de octavos de final contra Australia que el arquero se pintó en el pelo la bandera celeste y blanca. Después, por cábala, se la dejó... y la suerte y el talento de la selección llevaron al equipo a lograr el título más importante del mundo.

No es la primera vez que Dibu Martínez sorprende con su corte de pelo.

Kolo Muani no se olvida de la atajada de Dibu Martínez: "No voy a mentir, lo odio"

La histórica atajada de Emiliano Dibu Martínez a Kolo Muani en la última jugada de la prórroga de la final del Mundial de Qatar 2022 colocó al arquero de la Selección Argentina en el podio de los héroes albicelestes. Del otro lado, el delantero francés quedó en el lado de los villanos y dejó en claro -una vez más- que no guarda cariño para el guardameta de Aston Villa y aquel momento: "No voy a mentir, lo odio".

"Esa jugada podría haber cambiado mi vida. Hubiera preferido dejarlo en un segundo plano como todos los demás, como todos los franceses, pero sucedió y estos son los caprichos de la vida. Sigo mirando la jugada y veo que tengo muchas posibilidades de marcar, pero en el campo va todo demasiado rápido. Quiero seguir adelante, porque es parte de mi trabajo. No es que esté triste, pero no lo voy a olvidar nunca. Estuvimos muy cerca de traer la tercera estrella. No voy a mentir, lo odio", reveló el atacante del Eintracht Frankfurt en diálogo con L'Equipe.

No es la primera vez que Kolo Muani se refiere a la jugada que mantuvo a la Albiceleste con vida camino a los penales. En el pasado incluso reflexionó acerca de otras opciones que tuvo antes de patear, más allá de que su decisión fue la más clara: "Podría haber buscado otras soluciones, picarla o encontrar a Kylian (Mbappé) porque estaba en un buen ángulo, pero en el momento no lo veo porque la pelota llega y voy enfocado en el arco".