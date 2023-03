Este martes tuvo lugar la segunda jornada de audiciones de Masterchef, en las que los participantes presentan su mejor receta con la intención de que el jurado compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui les entregue el delantal blanco para entrar a esta nueva edición del reality. Y, en medio de las degustaciones, se dio una situación muy especial que hizo que todos terminaran con un nudo en la garganta.

Todo comenzó con la presentación de Belén, una joven de 31 años con cuatro hijos, que anunció que iba a hacer un pollito al verdeo. “Quería estudiar cocina pero dejé por los niños. Hago cuadros, también hago campañas, un poquito de todo...”, dijo la participante.

Y después explicó el por qué de su pasión por la gastronomía: “Pasé mucha hambre de chica y creo que viene por ahí el tema de que me guste la cocina. A mí me abandonaron, me dejaron en una plaza y me agarró una familia. Vivíamos en un barrio muy precario, en una casilla. Y éramos cartoneros, o pedíamos pan de ayer en las panaderías...O sea, pasé hambre realmente. Y creo que, desde el deseo de comer y tener comida, es que me gusta y disfruto de la cocina. ¡Amo comer!.

Cuando finalmente la muchacha presentó su plato, no pudo contener las lágrimas de los nervios. “Soy muy sensible”, se justificó. Donato probó un bocado y, aunque le dijo que había mucho para mejorar, le dio un “sí”. Betular, en cambio, se puso estricto y le dio un “no”. A su turno, Martitegui, mostró su costado más humano. “Yo no voy a hablar del plato. A mí me parece que vos te merecés esta oportunidad. Y me parece que nosotros nos merecemos esta oportunidad de tenerte cerca un rato y enseñarte a cocinar. Así que te voy a dar un sí y un delantal”, dijo el chef con los ojos empañados.

La joven salió a los saltos al encuentro de la conductora del ciclo, Wanda Nara. “Me voy chocha”, dijo al despedirse de los cocineros, que le dieron la bienvenida al programa. Y, ya frente a la esposa de Mauro Icardi, reconoció: “Me lloré todo porque me encanta”. Y le dedicó este primer logro a sus hijos y a su marido, que la esperaba en la tribuna.

Los comentarios en redes apoyando a Belén

Su historia fue rápidamente captada en las redes sociales y muchos seguidores del programa se manifestaron fanáticos de ella. "Me emocionó Belén. La pobre mina fue abandonada en una plaza de bebé y paso hambre cuántas personas así luchan por tener una posibilidad en la sociedad", comentó un seguidor.

"La quiero abrazar a Belén, es divina", manifestó otro. "Belén te ganaste mi cora, lloré", agregó alguien más. "Me enamoré de Belen la piba que acaba de entrar en Master Chef", dijo alguien más. "Aaaah la amo a Belén voy a mirar Master chef por ella", comentó otra persona.

Cabe destacar que en esta primera etapa del programa se presentan 53 aspirantes a quedar en la competencia. Los jueces evalúan los platos que cada uno de ellos hace según su propia elección. En virtud del resultado, deciden si el aspirante merece o no pasar a la siguiente etapa en la que quedarán 24 personas. Sólo 16 de ellas entrarán como participantes en el reality.