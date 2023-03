Romina de Gran Hermano contó cómo llegó a ser diputada

Tras quedar eliminada de la casa de Gran Hermano (Telefe), Romina Uhrig respondió a los temas por los que más la cuestionaron durante estos cinco meses: el motivo por el que ingresó al reality, la relación con su expareja Walter Festa y su patrimonio. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue cuando contó cómo llegó a ser diputada.

Al comienzo del debate, Analía Franchín señaló que uno de los motivos por los que ella está fuera de la casa es por los dichos de su exmarido. “Te hundió solamente con mencionar que si Cristina Fernández te llamaba, podías ser candidata”, señaló. Lejos de eso, la participante aseguró que ella entró al reality para darle un techo a sus hijas y para cumplir el sueño de estar en los medios.

Consultada por Gastón Trezeguet, Romina insistió en que su intención era estar en los medios y no en la política. “Y mirá si Moreno te lo pide, ¿qué hacés? Porque fuiste concejal en el 2019”, lanzó Ceferino Reato a pura ironía.

“Sí, pero te comento algo, yo nunca estuve en tema de política. Cuando lo conocí a Walter y empecé a trabajar, pero tampoco fui pública. Lo que hice fue un trabajo social”, comenzó diciendo cuando el periodista la interrumpió para remarcarle que tuvo una banca en diputados.

“Sí, pero dejame terminar”, le pidió la exparticipante. Y añadió: “Trabajaba en los merenderos de los comedores. Cuando pasó esto de que a Walter le propusieron tener a una diputada, él dijo ‘qué mejor que mi mujer’. Y yo realmente le dije ‘no estoy preparada. Estoy hace muy poco tiempo’. Y ahí fue cuando hablé con él y fui diputada nacional por dos años. Fueron cosas que me fueron pasando en la vida”, concluyó.

Sus declaraciones no cayeron nada bien en las redes sociales. “‘Fui diputada de la Nación porque me lo pidió mi marido, pero yo no estaba preparada’... A estas personas les pagamos el sueldo”, “El mejor resumen de nuestra Argentina”, “Cuando no estás preparado y sos decente, podés simplemente decir que ‘no’. Terrible, fueron algunos de los comentarios que más se replicaron.

Romina Uhrig muy fuerte contra Camila

En una noche que por momentos se puso muy picante, la ex diputada respondió la decena de preguntas (y acusaciones) que muchos de los ex participantes y algunos analistas tenían preparadas contra su persona.

Y una de las participantes en particular, Camila, atacó al hueso a Romina: "Nunca me aguantaste y me hiciste bullying. La pasé muy mal adentro de la casa", disparó la pianista responsabilizándola de sus malos momentos.

Con una mirada entre sorpresa e ironía, Romina prefirió esquivar el conflicto, y directamente ninguneó a la participante que chicaneó en vivo a la última eliminada, sin piedad.

"Ay mira Cami , no me voy a enganchar en lo tuyo, tenés mucho odio adentro, sacalo porque te va a hacer mal", le dijo Romina, quien durante toda la emisión esquivó varios frentes de batalla, entre los que se encontraban sus propiedades, su pasado y su maternidad. Tremendo.