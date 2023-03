Los 11 de Scaloni para el amistoso ante Panamá

La Selección Argentina enfrentará este jueves a las 20.30 a Panamá en el primer amistoso de la fecha FIFA que significará el primer encuentro de la Albiceleste luego de la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

El los futbolistas convocados por Lionel Scaloni tuvieron su primer entrenamiento, en el predio de la AFA. Después del encuentro contra los panameños, el equipo liderado por Lionel Messi volverá a entrenar en Ezeiza y tendrá jornada libre el domingo 26 de marzo.

El probable equipo de Argentina para el amistoso contra Panamá



Los probables 11: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristiano Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Ángel Di María.

Ahora mostramos el entrenamiento de la Selección Argentina por @TyCSports pic.twitter.com/fNjceYAoat — Gastón Edul (@gastonedul) March 21, 2023

Scaloni sobre no citar a Mateo Retegui: "Después se verá si le pegué o no le pegué"



Mateo Retegui se entrena con la Azzurri con Roberto Mancini y el entrenador del mundo dio una sensata explicación de por qué no lo llamó.

El seleccionador argentino Lionel Scaloni explicó porqué no citó al delantero Mateo Retegui, quien fue convocado por Italia para las Eliminatorias de la Eurocopa 2024, y que el tiempo juzgará su decisión.

"La realidad es que hoy no podemos cortar esa carrera. No le puedo decir: "a lo mejor te citamos", ¿y si no viene?", manifestó Scaloni en la conferencia de prensa que realizó en el predio de la AFA. "Hay que pensar en el chico y en su puesto, porque hay varios que están bien. Después se verá si le pegué o no le pegué", indicó.



"No queremos arruinar algo cuando no estamos convencidos. Cuando uno no cree que es el momento, no tiene sentido cortar una trayectoria. Si juega para Italia, que le vaya bien, no tiene sentido ponerse a pensar si lo convocábamos", señaló el entrenador del campeón del mundo en Qatar 2022.

Lionel Scaloni: "No me levanto todas las mañanas pensando que soy campeón del mundo"

El entrenador de la Selección Argentina brinda una rueda de prensa en la previa de la próxima fecha FIFA: todos los detalles.

Lionel Scaloni, en la previa de los amistosos ante Panamá y Curazao por la Fecha FIFA, brindó este martes su primera conferencia de prensa en el país luego de la épica conquista del Mundial de Qatar 2022.

"Nos pone contentos la alegría que le dimos a la gente porque todavía dura. Es algo que me gustaría que los jugadores lo vivan y llevarle toda esa alegría que vivimos en estos días. Queremos que los jugadores vean el reconocimiento de la gente porque es increíble", afirmó Scaloni.

Además reveló algunos detalles de cómo vive el plantel estas horas y lo que espera en el futuro cercano para el equipo: "Ahora son días de festejo con nuestra gente pero la Selección amerita seguir y ahora nos va a costar más que nunca. Necesitamos que esa energía siga siendo mayor porque será mucho más difícil. Conseguimos el título pero vamos a seguir compitiendo", expresó.

SU RENOVACIÓN AL MANDO DEL PLANTEL

“No tuve otras ofertas antes de renovar el contrato con la Selección, salvo una del colegio de mi hijo, que me invitaron a dirigirlos”, dijo entre risas. “Intento ser natural y entiendo que así las cosas son mejor. No me cambió ser campeón del mundo a nivel de vida, sí en el cuerpo por la tensión vivida”, confesó.

"Empieza un nuevo proceso y los que fueron campeones del mundo no tienen ninguna ventaja para nada. Dependerá siempre de lo que pase en la cancha", cerró el entrenador campeón del mundo.