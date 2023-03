Brote de dengue: Los casos se duplicaron en una semana

Tucumán atraviesa un contexto de alto riesgo por el brote de dengue que inició hace unas semanas. Las altas temperaturas y la proliferación de los criaderos de Aedes Aegypti constituyeron un combo explosivo para que la enfermedad se expanda a pasos acelerados.

Ya hay 3510 casos confirmados y 90 pacientes que debieron ser internados porque presentaron signos alarmantes.

La "fiebre quebrantahuesos", cómo se la conoce popularmente a esta enfermedad, está afectando a numerosos barrios de Capital y el interior de la provincia. En los últimos siete días los casos se duplicaron y los operativos de bloqueo y fumigación son incesantes.

De acuerdo al último informe del Ministerio de Salud provincial, la circulación de dengue ya alcanza niveles significativamente superiores a los registrados en la temporada récord de 2020. En ese año, en esta misma semana epidemiológica, había solo 232 casos.

Según las estimaciones de los expertos, los casos seguirán en aumento ya que se prevé que la epidemia se mantenga hasta junio, una vez que lleguen las bajas temperaturas del invierno.

En las últimas semanas han crecido las consultas de los pacientes, tanto en el sistema de salud público como en el privado, debido a cuadros febriles y síntomas propios del dengue, como dolores musculares y de cabeza, además de náuseas, vómitos y dolor abdominal, entre otros.



En comparación con el resto del país, Tucumán sigue siendo la provincia con más casos cada 100.000 habitantes. En la capital y en Lules -los departamentos más afectados- casi todos los barrios han detectado contagios de la enfermedad.



En la zona sur de la capital, los vecinos cuentan que ya no quedan manzanas sin personas que hayan padecido dengue.

Una paciente que está aún en recuperación declaró: “Nunca me imaginé que podía pasar por esto; la enfermedad es muy fuerte. Han pasado 12 días y todavía me duele todo el cuerpo; tengo un cansancio extremo; no puedo ni subir las escaleras para llegar al primer piso de la casa”, describió.

Presunta muerte por dengue

Vecinos de Villa Amalia denunciaron que una mujer de 52 años falleció a causa de dengue el lunes. El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz fue consultado al respecto y precisó que la paciente ingresó al hospital en paro cardiorespiratorio, sin vida. “No tiene diagnóstico de dengue por laboratorio ni por nexo epidemiológico”, indicó.





Aumento de consultas

El infectólogo Juan Manuel Núñez, del hospital Padilla, resaltó que seguramente tenemos más casos que los 3.500 notificados hasta ayer, ya que muchos contagios no se terminan confirmando con pruebas de laboratorio, sino por nexo epidemiológico.



“Puede que esta vez sea peor”, anticipó el médico, teniendo en cuenta que todavía faltan algunos meses con temperaturas cálidas y en los que habría lluvias, un ámbito que será ideal para la proliferación de los criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Zonas con circulación comunitaria de dengue

Lules : departamento completo.

: departamento completo. Capital : departamento completo.

: departamento completo. Tafí Viejo : Los barrios afectados son: Lomas de Tafí, Tiro Federal, Próspero Mena, Los Pocitos, Las Talitas, Villa Mariano Moreno y El Colmenar.

: Los barrios afectados son: Lomas de Tafí, Tiro Federal, Próspero Mena, Los Pocitos, Las Talitas, Villa Mariano Moreno y El Colmenar. Yerba Buena : Villa Carmela, Cevil Redondo y San José.

: Villa Carmela, Cevil Redondo y San José. Cruz Alta: Alderetes, Banda del Río Salí, Lastenia, Colombres y Delfín Gallo.

Fuente: La Gaceta