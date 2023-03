"La gente nos ve como héroes pero la Selección es de todos"

Lionel Scaloni brindó este martes su primera conferencia de prensa en el país luego de la épica conquista del Mundial de Qatar 2022. El técnico de la Selección Argentina habló en la previa de lo que serán los amistosos ante Panamá y Curazao, y no dejó tema sin tratar: los desafíos que vienen, el reencuentro con los campeones, las ausencias de peso, el cariño de la gente y las chances de Lionel Messi en 2026.

La Scaloneta según Scaloni

"Hay gente que la calle me llaman Scaloneta, en lugar de Lionel. Y no está bueno, pero si a la gente le gusta no puedo decir nada".

El premio The Best

"Cuando ganás un Mundial se magnifica todo, pero no puedo poner a la altura de Ancelotti y Guardiola. Me enorgullece el premio, pero ellos son palabras mayores".

El Mundial de 48 equipos

"En principio para Sudamérica son más plazas, será un partido más. Pero aunque quiera modificarlo el fútbol es siempre el mismo. Nos tocará igual una Eliminatoria muy complicada pero estamos preparados para competir".

La polémica sobre la mejor Selección de la historia

"Lo de De Paul fue un simple comentario, creo que es una tontería discutir cuál es la mejor Selección de la historia. Estamos acostumbrado a debatir cosas que no tienen sentido. Si me preguntás a mí, yo me quedo con las tres".

Messi y las chances que llegue al Mundial 2026

"Leo está bien, está para jugar, para seguir viniendo y hasta que él no diga lo contrario seguiremos. Cuándo el cambie de postura yo intentaré convencerlo".

La convocatoria de Mateo Retegui a la selección de Italia

"Yo soy partidario de no intentar convencer a nadie y, a lo mejor, arruinar algo si no estamos decididos a convocarlo. Pasó con Marcos Senesi, que le dijimos que quizás lo íbamos a convocar. No tiene sentido cortar una trayectoria o cortarle una carrera. En ese puesto tenemos chicos que creemos que están bien. A futuro se verá si le pegué o no le pegué".

Las ausencias de peso de la Selección: el Papu Gómez y Garnacho

"Son una lástima las dos ausencias. Sobretodo la de Papu, que merecía estar. Es entendible que no lo dejen venir, pero haremos todo lo posible para que pueda estar un día con nosotros o dos.

Confiamos en que Garnacho pueda estar en la siguiente convocatoria, es un chico en el que tenemos puestas muchas esperanzas".

