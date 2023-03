Marcelo Corazza fue el ganador de la primera edición de "Gran Hermano" en Argentina, uno de los realitys más vistos de la historia en nuestro país. Destacó del grupo por su imagen de ser un joven deportista sano que se mostraba con valores. Este lunes fue detenido acusado de corrupción de menores en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, Corazza se desempeñaba como productor de reality. Profesor de Educación Física, cuando ingresó al programa tenía 29 años y un perfil de joven sano que rozaba la inocencia en grupo que se destacaba por resaltar conflictos personales y relatos de adicciones.

El actual productor fue detenido en el mediodía de este lunes en su domicilio de la ciudad Tigre por una causa que lo involucra en la corrupción de menores. Fue uno de los seis allanamientos realizados en la investigación por captación de menores y adultos en situación de vulnerabilidad para mantener prácticas sexuales sin su consentimiento.

Según fuentes de la investigación, hay por lo menos 11 víctimas solo en CABA, Buenos Aires y Misiones

Cuando ingresó a Gran Hermano Corazza trabajaba como profesor de educación física y entrenador de rugby, tenía 29 años y según afirma no le interesaba la fama y solo quería obtener el dinero.

“Yo entré al programa para ganar la plata y poder comprarme mi casa, no para hacerme famoso. Como era profesor de educación física, me había anotado en Expedición Robinson dos veces y no había tenido suerte”, expresó hace un tiempo en una entrevista radial.

Ingresó siendo suplente, pero los 68 días dentro de la casa le valieron para obtener el cariño de la gente debido a su carisma de “chico bueno” que no lucía ni la fuerte personalidad ni las historias de vida complejas que mostraban o relataban sus compañeros.

Entre sus competidores había participantes históricos como Gastón Trezeguet, quien hoy también es productor, Tamara Paganini y Daniela Ballester. Ganó con más de 350 mil votos contra 34 mil de Paganini, que fue la segunda.

“En algún momento me arrepentí de haber entrado a la casa. Al año de salir, cuando salía y me reconocían, me quería matar. Tuve dos semanas a los medios acampando en la puerta de mi casa. ¡Salía al balcón y parecía Eva Perón! ¡Mi familia firmaba autógrafos! Fueron procesos. Hoy lo miro a la distancia y me parece que fue una experiencia que me sumó un montón; me transformé, creo, en un buen productor de televisión”, expresó a la prensa años después de su salida del reality.

La detención de Marcelo Corazza es parte de una investigación con una serie de procedimientos en la calle Carlos Pellegrini al 500, España al 400 y Bernardo de Irigoyen al 500 (todos en General Rodríguez); en Entre Ríos al 500 (General Pacheco); Montes de Oca al 300 (Tigre, vivienda que pertenecería a Corazza) y Ralph Haupt al 1700 (Oberá, provincia de Misiones).

El resto de los imputados son: Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet. Las denuncias fueron realizadas por dos víctimas que al momento de los hechos tenían 11 y 14 años respectivamente.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en la ciudad misionera de Oberá, donde fue detenido F.A., el presunto líder de esta banda y quien fue sobreseído de una causa por corrupción en ese municipio.

Este sujeto, siempre de acuerdo a la investigación, encabezaba el reclutamiento de menores de edad de entre 11 y 14 años y mediante un engaño, como la supuesta visita a familiares en Buenos Aires, los traían al partido bonaerense de General Rodríguez, más precisamente a la vivienda de un pariente de este sujeto y desde allí se concretaban las presuntas entregas de los chicos a clientes para hacerlos prostituir.

En ese lugar del Conurbano también efectuaron tres allanamientos y fue apresado R.M, mientras que el tercer involucrado es A.C., quien cayó en General Pacheco.

Estas dos personas serían colaboradores del líder y están acusados de realizar toda la logística para que se concretara la entrega de las víctimas.

Por su parte, Corazza no formaría parte de la banda sino que sería cliente, señalaron las fuentes policiales a NA.

Justamente en la casa de Tigre, donde vive el productor de Gran Hermano, secuestraron cuatro teléfonos celulares, una tablet, anotaciones varias, un disco externo, 12 VHS y un pendrive.

La causa es investigada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 48, a cargo de Javier Sánchez Sarmiento, Secretaría número 145 de María Bobes.