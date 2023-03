Por una interna, el mediocampista es el único de los consagrados en Qatar que no viajó al país para formar parte de los festejos y el Sevilla podría rescindir su contrato debido a su comportamiento

El murmullo en la Selección argentina resuena cada vez más fuerte. Después de la definición por penales ante Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022 y el stream con el Kun Agüero, algo se rompió entre Papu Gómez y los referentes del equipo campeón del mundo. En la previa del partido ante Panamá, los líderes del plantel argentino compartieron una imagen idéntica que se habían sacado antes de ser campeones de América, con el jugador del Sevilla, uno de los integrantes de aquella foto de 2023.

La nueva imagen fue protagonizada por Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Leandro Paredes, Ángel Di María y Giovani Lo Celso. Esos seis jugadores se repitieron en la primera foto, pero en esta oportunidad el Papu fue “reemplazado” por Paulo Dybala, quien posó en el mismo lugar. Al ver la escena, el extremo izquierdo reaccionó al posteo que hicieron sus compañeros.

El Papu le dio me gusta a las publicaciones de Messi, De Paul, Otamendi, Paredes y Di María. Esta postura del ex San Lorenzo, es diferente a la que tomaron la gran mayoría de los integrantes de la Selección argentina. Solo Dibu Martínez y Nicolás Tagliafico le dieron like al último posteo del Gómez, en el que anuncia su ausencia en esta doble fecha FIFA, contra Panamá en el Monumental y Curazao en Santiago del Estero.

El Papu, que se recupera de una lesión compartió una foto en sus redes sociales.

Sampaoli explicó la ausencia del Papu Gómez en la convocatoria de la Selección argentina

En conferencia de prensa, Jorge Sampaoli se refirió a la situación de Papu Gómez, que no podrá venir al país para los partidos con Panamá y Curazao tras ser desafectado por una lesión. El DT señaló que el futbolista decidió no venir tras un acuerdo con el departamento médico y no dijo nada sobre una supuesta crisis entre el volante y sus compañeros en la albiceleste.

“Papu está en proceso de recuperación. El área médica y el club acordaron que es mejor que termine su recuperación aquí y no viaje. Queremos que se recupere rápido para jugar. Sigue con molestias de la operación, es una decisión médica y del club”, dijo el entrenador argentino cortando todo tipo de especulaciones.

Después de los festejos en la Argentina, Papu volvió a Sevilla y comenzó una recuperación por una afectación del ligamento deltoideo del tobillo derecho. Estuvo en la convocatoria de un par de partidos de La Liga pero el cuerpo médico del club decidió que lo mejor sería una operación, a la que le continuaron unas cinco semanas de rehabilitación.

El Sevilla podría rescindirle el contrato a Alejandro Gómez

Después de la lesión en el tobillo durante el Mundial de Qatar 2022, que lo obligó a operarse, podría rescindir su contrato con el club español, en donde no tuvo un buen rendimiento.

Según informó El Chiringuito, uno de los programas deportivos más populares de España, Papu y los directivos del Sevilla tendrían una reunión en los próximos días para acordar la rescisión de contrato, al que le queda poco más de un año.

El medio español aseguró que no gustó la actitud del futbolista argentino, tras la negativa del club de que no venga a los festejos de la Selección argentina por la obtención del Mundial.