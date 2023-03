Sevilla tomó una drástica decisión con Jorge Sampaoli

Aunque Sevilla se encuentra en los cuartos de final de la Europa League (se medirá contra el Manchester United), el irregular andar en La Liga de España hicieron que la dirigencia tomara la decisión de despedir al director técnico argentino Jorge Sampaoli. Los andaluces, con 28 unidades, aparecen solamente dos unidades por encima de la temida zona de descenso.

“El Sevilla FC ha resuelto el contrato con su entrenador, Jorge Sampaoli, tras la derrota del equipo en Getafe, que ha vuelto a colocar el equipo al borde de las plazas de descenso. El hecho de que el equipo no haya logrado salir de las posiciones más bajas de la tabla desde su incorporación como técnico y la imagen ofrecida en los últimos encuentros del equipo han llevado al club a tomar esta decisión, en busca de una reacción en las doce últimas jornadas que restan para acabar la Liga”, comenzó el comunicado.

El conjunto albirrojo viene de dos derrotas consecutivas y acumula cinco caídas en sus últimas siete presentaciones. “El Sevilla FC agradece a Sampaoli los servicios prestados y le desea la mejor de las suertes en su futuro. La entidad trabaja en las últimas horas en la contratación de un nuevo entrenador y la intención es que éste dirija ya la sesión de entrenamiento prevista para las 18:00 horas de esta tarde”, advirtió el club.

Aunque el club remarcó que los motivos de esta decisión se deben a los malos resultados, especialmente en el ámbito local, lo cierto es que en las últimas horas también salieron a la luz rumores de una fuerte interna dentro del plantel con el oriundo de Casilda.

“Tenemos que ser mucho más valientes, no esperar tanto”, golpeó Iván Rakitic. “Nos dan las herramientas para sacar los partidos y se ve que no las entendemos o no sé. Ya sobrepasa todos los límites”, criticó Marcos Acuña. “Jugamos con anarquía y así dependeremos de la suerte”, azotó el arquero Bono.

Periodistas con conocimiento de la intimidad del cuadro nervión ofrecieron detalles de los roces entre jugadores y el técnico, que ya había experimentado una gestión en el club en 2016-2017. “El despropósito fue traer un técnico como Sampaoli al que ya conoces y en tiempo de bonanza dejó un vestuario absolutamente dividido. Yo siempre he pensado que en el contexto en el que estaba a Sevilla no cabía Sampaoli. Cuando tienes a un entrenador que mira por él, segundo por él y después con él, te castiga”, aguijoneó el periodista Alonso Rivero de 101 TV Sevilla.

“Las declaraciones de Rakitic dan que pensar, las de Bono más todavía. En un vestuario mandan los futbolistas y siempre acaban ganando. Los jugadores no aguantan a Sampaoli”, reveló Gonzalo de la Haza en Minuto 91 Sevilla. “La solución era quitar a Sampaoli. Públicamente muchos jugadores se han mojado”, añadió Juan Manuel Lorente, en el mismo show. “Se va a ir y todavía no sabemos a qué juega Sampaoli”, insistió. El mismo medio abrió una encuesta en Twitter en la que le propuso a los aficionados que opinaran si al DT “le hicieron una cama”. Un 68% entendió que fue así.

La carta de despedida de Sampaoli

Me toca decir adiós a una ciudad y a unos colores que llevo en el corazón.

Cuando me llamaron para regresar, pensé que era una buena opción para cerrar una primera etapa que, de alguna manera, había quedado abierta. Sevilla es el primer equipo en mi carrera en el que intento una segunda oportunidad. Y puedo certificar que, pese a que las circunstancias fueron diferentes, mi cariño por este escudo no se rompe y continúa siendo enorme.

Me voy con la cabeza alta por la actitud en todos los momentos, porque estamos en cuartos de final de Europa League y porque nos esforzamos muchísimo para sacar esta historia adelante. El fútbol no siempre nos devuelve con alegrías el insomnio que le dedicamos. Pero no tengo dudas de que valió la pena ofrecer y poner el corazón por este escudo.

Quiero agradecer a los jugadores y a cada empleado del club por habernos acompañado. No tengo dudas de que lograrán el objetivo.

Quiero que llegue mi gratitud a los hinchas por el empuje en el Sánchez-Pizjuán, donde este año nos hicimos muy fuertes. Es hermoso jugar allí.

Le deseo toda la suerte del mundo al Sevilla y le dejo un abrazo fuerte al entrañable sevillismo.