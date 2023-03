Llegaron en distintos tiempos al living de Los Primeros TV, pero coincidieron en cada punto que cada uno de ellos expuso a la hora de resumir los planes de gobierno en caso de ganar las próximas elecciones provinciales del 14 de mayo. Roberto Sánchez y Germán Alfaro, los candidatos a gobernador y vicegobernador de Juntos por el Cambio, pusieron énfasis en reconocer que "somos una esperanza y la posibilidad de cambiar nuestra provincia".

"Hace más de 20 años que gobiernan los mismos, solo cambian las figuritas", dijo el actual diputado nacional que está dispuesto desde el Poder Ejecutivo promover las transformaciones que la provincia requiere "para salir de este letargo y retraso". Sostuvo que "hay muchas cosas por hacer en todos los órdenes y preocupa la falta de obras de infraestructura".

En relación a la tarea que tendrá su compañero de fórmula, Sánchez señaló que "Germán tendrá que tratar de sacar leyes importantes y ordenar esa cámara de legisladores, por la cantidad de presupuesto que sostiene".

Resaltó la necesidad de contar con una nueva Ley de Coparticipación para hacer una distribución más equitativa a los municipios del interior y citó como ejemplo, el caso de Ingresos Brutos que representa más del 80% de la recaudación mensual de la provincia y que no se participa a las administraciones municipales.

Al tomar la palabra el actual intendente de San Miguel de Tucumán, no tuvo dudas en expresar que "esta provincia es sinónimo de desidia, de negligencia, de poca transparencia, de angustia y tristeza. Con el 52% de los chicos que terminan terminan el secundario y muchos otros que no ingresan al sistema educativo y es la provincia tiene más inflación con el 8% por encima de la media nacional que en febrero fue del 6,6%".

Alfaro indicó que "acá de anunciaron muchas obras como el Centro Cívico o el centro de Alto Rendimiento en Tafí del Valle, que todavía no aparecen. Y así muchas otras que hacen de esta provincia una verdadera tristeza, que no te invita a nada y mucho menos a invertir".

Para lograr cambiar esta situación, el candidato a vicegobernador de JxC señaló que "debemos tener una provincia sin tanta presión impositiva y con una ley de fomento a la inversión, porque Tucumán dejó de ser una provincia productiva para convertirse en una provincia de servicios".

Criticó que el Poder Legislativo tenga un presupuesto de 34 mil millones de pesos anuales y admitió que con la cantidad de empleados que hay en la Legislatura se podría solucionar el problema que hay en las escuelas con la falta de personal auxiliar. "Si juntáramos a todos los empleados que tiene el Poder Legislativo, no entran todos en el edificio", aseveró.

"Muchos me dicen que será difícil reducir el presupuesto de la Legislatura porque hay muchos intereses. Pero ya se tocó fondo y no hay más que hacer, y si no se toma en cuenta esta situación será totalmente difícil lo que nos espera. Porque también es cierto y hay que decirlo, los únicos que no son parte del ajuste es la clase dirigencial. De una vez por todas, el reparto de los recursos tiene que ser más equitativo", señaló Alfaro.

Para agregar que "hemos visto en estos últimos años que hay gente que tomó esta actividad como una salida laboral, no con la vocación y el servicio que esto tiene que tener. Por eso hemos llegado con Roberto con ese objetivo, el de transformar la vida de los tucumanos, de poder llevarles alegría, no solo por haber ganado el Mundial de Fútbol sino aquella alegría que supone vivir en mejor condiciones, cuando se pueda poner la comida a la mesa".