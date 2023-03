Paso a paso: cómo limpiar tus anteojos sin dañarlos

Este es el paso a paso de cómo limpiar tus lentes de lectura de manera adecuada y segura:

Preparativos. Reúne los materiales necesarios: un paño de microfibra suave, jabón neutro, agua tibia y, opcionalmente, un líquido limpiador específico para lentes.

Lava tus manos. Antes de manipular tus lentes de lectura, asegúrate de lavar tus manos con jabón y agua tibia para eliminar cualquier suciedad o grasa.

Enjuaga los lentes. Coloca los lentes bajo un chorro suave de agua tibia para eliminar partículas de polvo y suciedad que puedan rayar las superficies al limpiar.

Aplica jabón neutro. Coloca una pequeña cantidad de jabón neutro en la yema de tus dedos y frota suavemente las lentes por ambos lados, así como el armazón y las patillas.

Enjuaga nuevamente. Sostén los lentes bajo el chorro de agua tibia para eliminar por completo el jabón de las lentes y el armazón. Asegúrate de que no queden residuos de jabón, ya que podrían dejar manchas.

Seca los lentes. Agita suavemente los lentes para eliminar el exceso de agua. A continuación, utiliza un paño de microfibra limpio y suave para secar las lentes con movimientos circulares. Evita usar pañuelos de papel, toallas de papel o ropa, ya que pueden rayar las lentes.

Limpieza adicional (opcional). Si lo deseas, aplica un líquido limpiador específico para lentes en las superficies de las lentes y frota suavemente con el paño de microfibra hasta que estén completamente limpias y secas.

Inspecciona los lentes. Comprueba que las lentes estén libres de manchas, huellas dactilares y suciedad. Si es necesario, repite los pasos anteriores hasta obtener un resultado óptimo.

Almacenamiento adecuado. Cuando no utilices tus lentes de lectura, guárdalos en un estuche apropiado para protegerlos del polvo y posibles daños.

Siguiendo este tutorial, mantendrás tus lentes de lectura limpios y en buen estado, asegurando una visión clara y prolongando su vida útil. Recuerda limpiarlos con regularidad y tratarlos con cuidado para evitar rayones y daños.

Aliviar la ansiedad y reducir el estrés

Las exigencias de la vida moderna impulsan efectos negativos para la salud mental, como son el estrés y la ansiedad. Es por eso que, para aliviar su efecto y lograr disminuir la tensión, el ejercicio físico es un poderoso relajante natural tanto para el cuerpo como para la mente; ya que aumenta la producción de endorfinas y serotonina, los neurotransmisores que ayuda a regular el estado de ánimo y nos hacen sentir bien.

Según los expertos, generalmente, casi cualquier forma de movimiento regular ayuda a aliviar la tensión acumulada. Incluso, transporta más sangre oxigenada al cerebro. Es por esto que, para disminuir la ansiedad, existe un medicamento natural muy efectivo: ponerse en movimiento.

Ya sean ejercicios rítmicos y repetitivos, como caminar, correr, nadar y andar en bicicleta; o las actividades más serenas, como el yoga, el tai chi y el pilates, que generan relajación de los músculos, realizar actividades de este estilo pueden convertirse en una importante respuesta ante estas situaciones.

Al respecto, el doctor Daniel López Rosetti, cardiólogo especialista en medicina del estrés, dialogó con Infobae e indicó: “La ansiedad es un miedo chiquitito pero sostenido en el tiempo. Desde el punto de vista neurobiológico se vehiculiza por el mismo circuito neuronal que el miedo”.

“La gran diferencia entre miedo y ansiedad, es que el miedo es intenso y tiene objeto. Usted teme a alguien que está enfrente o una circunstancia específica. En cambio la ansiedad, usted no teme a algo, es algo que no sabe definir exactamente qué es”, completó el especialista. Si bien la ansiedad es una reacción normal al estrés, no siempre es fácil convivir con ella.