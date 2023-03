Gran Hermano: tras la salida de Romina, piden que vuelva Caramelo

El exitoso reality Gran Hermano 2022 está llegando a sus instancias finales por la pantalla de Telefe. Luego de meses de competencia, hay una gran expectativa de los televidentes para saber quién será el ganador o la ganadora de un importante premio: 15 millones de pesos y una casa. La final del programa está prevista para el 27 de marzo.

Este domingo, se vivió una de las galas más emocionantes del ciclo conducido por Santiago del Moro ya que el público debía elegir quién abandonaba la casa entre Nacho, Julieta y Romina, luego de que Marcos quedara afuera de la placa por haber ganado la prueba del líder.

Antes de que el conductor anunciara el cierre de las votaciones, Romina habló con el público en el confesionario: “Ya hace cinco meses que me vienen apoyando y acompañando“. Luego la exdiputada señaló: “Que sea lo que Dios y la gente quiera”. La primera participante salvada fue Julieta, con el 11,37% de los votos.

🐕 MORITA buscando a su hermanito CARAMELO que se llevó ROMINA y separó sin importarle el bienestar de ninguno de los dos perritos.#GranHermano #GH23 #GH22 #GranHermanoAR #GH2023 #GH2022 pic.twitter.com/WlsPe4TGve — Diego Gonzalez (@GxxDiego) March 20, 2023

Finalmente, Santiago anunció que Romina debía abandonar la casa, con el 57,69% de los votos frente al 42,31% de Nacho. Antes de salir, la participante agarró a Caramelo, el perrito que ya había anunciado que iba a adoptar. En la casa se quedó la hermanita Mora, quien quedó muy triste por la ausencia del cachorrito.

En las redes sociales, se quejaron por la decisión de la concursante de irse con la mascota. En Twitter, un usuario publicó un video conmovedor dentro de la casa y señaló: “Morita buscando a su hermanito Caramelo que se llevó Romina y separó sin importarle el bienestar de ninguno de los dos perritos”.

Animales en la casa

Cabe recordar que en febrero pasado se sumaron a la casa Caramelo y Mora. Los perritos habían sido rescatados y los participantes debieron alimentarlos y cuidarlos. La semana pasada, por ejemplo, se encargaron de darles su primer baño en un día de muchísimo calor.

Desde que los cachorros entraron a la casa, los televidentes detectaron que los participantes no siempre estarían a la altura de las circunstancias a la hora de cuidar a los perritos. De hecho, cuando el 20 febrero cada uno de ellos tuvo la posibilidad de recibir a un familiar en la casa, los animales quedaron en un segundo plano y Caramelo terminó cayendo en la pileta, por lo que el conductor les tuvo que hacer una seria advertencia. Más tarde, en tanto, todos se preocuparon por los gritos de Mora, que lloraba aparentemente por algún dolor. Entonces se supo que el veterinario Gustavo Marín estaba encargado de vigilar lo que pasaba con las mascotas.

En otra oportunidad, en las redes sociales volvieron a poner el ojo en una situación que se dio después de una fiesta temática. Mientras todos los participantes se encargaban de poner la casa en orden, los perritos intentaron revolver el cesto de basura en búsqueda de comida. Rodolfo, el padre de Nacho, no tuvo mejor idea que tratar de adoctrinar a Mora utilizando su chancleta para pegarle.

“Dale, no, vaya para allá”, le repetía al animalito mientras la golpeaba con su calzado en el hocico. Hasta que, finalmente, la exdiputada decidió alzar a la perrita y llevársela del lugar. “¡No le hagas mimos porque si no no aprende!”, le dijo el hombre tratando de justificar su accionar. Y su hijo agregó: “Está sacando cosas de la basura”. En ese momento, Rodo insistió: “Hay que ponerles límites, chicos”.

Mensajes en redes

Los kirchneristas cuando se van SIEMPRE SE LLEVAN ALGO. #Caramelo 😡😡😡😡😡😡😡 pic.twitter.com/faJH2dSdvG — Nik (@Nikgaturro) March 20, 2023

Romina: el perro está re feliz de irse conmigo 😍



Caramelo: pic.twitter.com/cNFH8MjhQv — ElBuni (@therealbuni) March 20, 2023