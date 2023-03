El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto de lo sucedido: "Con tristeza lamento informar que no hubo sobrevivientes en el accidente aéreo en Quibdó".

Durante la jornada de este domingo, un helicóptero del Ejército Nacional de Colombia presentó fallas en su funcionamiento y se derrumbó en la ciudad de Quibdó, capital de Chocó, dejando sin vida a cuatro militares que se trasladaban con el fin de llevar alimento a otros soldados en esa región.

Al advertir lo sucedido, el presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de Twitter: "Hace pocos minutos se precipitó un helicóptero del Ejército en Quibdó que cumplía labores de abastecimiento. He dado la orden a las autoridades desplazarse inmediatamente a la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido", escribió.



Además, se refirió a la situación de los cinco tripulantes: "Con tristeza lamento informar que no hubo sobrevivientes en el accidente aéreo en Quibdó. Acompaño a las familias del CT. Héctor Jerez, TE. Julieth García, SS. Johan Orozco y SS. Ruben Leguizamon en este doloroso momento. No los dejaremos solos", se solidarizó el mandatario.

Hasta el momento, no ha habido conclusiones respecto de las pesquisas solicitadas por el jefe de Estado, pero sí se han registrado vídeos de personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos y lograron captar el momento exacto de la caída del helicóptero, con gritos de desesperación.

Lamentablemente, el vehículo quedó "incinerado totalmente", de acuerdo a lo informado por el oficial a cargo, quien agregó que, según los lugareños, dos de los militares saltaron de la aeronave antes de que se estrellara contra el suelo, pero no lograron salvar su vida.

