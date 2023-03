Piden Emergencia Edilicia: "Las escuelas se están cayendo a pedazos"

Desde el inicio de clases en Tucumán, todas las semanas se conocen protestas de padres de alumnos que reclaman por mejorar en los establecimientos escolares a los que acuden sus hijos. La situación se repite tanto en San Miguel de Tucumán como así también en localidades del interior.

En ese marco, el legislador radical, José Ricardo Ascárate, publicó en Twitter. "La educación no es, no fue, ni será una prioridad para este gobierno. Las escuelas se están cayendo a pedazos. Como en Concepción que se caen los techos, no hay agua, los baños no están en condiciones y no hay personal. Así ocurre en toda la provincia".

El parlamentario aseguró que solicitaron un informe al ministerio de Educación para que envíe un relevamiento del estado físico de los establecimientos escolares, las mejoras realizadas, y sobre el plan de trabajo para el mantenimiento de las escuelas.

Ascárate pide que se declare la Emergencia Edilicia

"Como sabemos que nada de esto es suficiente (por la incapacidad de este gobierno), es que pedimos al Ejecutivo declarar la Emergencia Edilicia y Funcional en todas las escuelas públicas de Tucumán. Queremos revalorizar las escuelas, y garantizar las condiciones de salubridad", dijo Ascárate.

"La desidia por parte de las autoridades responsables viola DDHH tales como el acceso a educación de calidad, atentando contra la salud y la dignidad de nuestras infancias y adolescencia", sostuvo.