Ya pasó la primera semana luego de que Juntos por el Cambio (JxC) en Tucumán sellará su unidad y definiera la fórmula Roberto Sánchez-Germán Alfaro para competir por la gobernación en los comicios provinciales del próximo 14 de mayo. El diputado nacional del radicalismo y el intendente de San Miguel de Tucumán se metieron de lleno en la campaña electoral y ya se mostraron juntos en un acto.

Distintos sectores provinciales y nacionales celebraron el consenso alcanzado en JxC que ordena el panorama electoral para la principal fuerza opositora que buscará derrotar en las urnas al oficialismo que encabeza el binomio Osvaldo Jaldo-Juan Manzur.

Patricia Bullrich, presidente del PRO a nivel nacional, brindó su mirada sobre el acuerdo logrado en JxC. "Es importantísimo que se haya logrado esta unidad, porque muestra un Juntos por el Cambio competitivo, con sus sectores alineados. Había mucho rumor de que íbamos divididos; yo sabía que esto no iba a pasar. Pero es un salto de calidad importantísimo haber alcanzado el acuerdo que lograron, con renunciamientos de todos y un ordenamiento que permite tener una sola propuesta para los tucumanos".

La exministra de Seguridad de la Nación comentó que el PRO Tucumán estuvo involucrado en las negociaciones para lograr la unidad a través del dirigente Pablo Walter. "Tuvimos una intervención muy presente en el acuerdo; él estuvo ahí instalado, y fue todas las veces que hizo falta que vaya. Siento que tuvimos una participación muy activa", sostuvo.

"Nosotros somos anti-sistemas feudalistas"

Bullrich también dejó su opinión respecto a la fórmula Jaldo-Manzur que intentará retener el poder representando al peronismo tucumano. "Nosotros estamos muy en contra de aquellos regímenes que quieren poder eterno; nosotros somos anti-sistemas feudalistas, esos sistemas que cambian las leyes electorales para su propio interés, generando un sistema electoral totalmente amañado. Así que tenemos una política mucho más clara y transparente, y estamos muy en contra de estos sistemas amañados", consideró.

Por último, fue consultada por los intendentes que eligen a un familiar directo para que los suceda en el cargo. "Lo analizo como una práctica típica de estos sistemas, donde en vez de elegir a las personas por sus condiciones, las eligen por su cercanía familiar, y que les garantizan un cierto pacto de silencio", finalizó.

Patricia Bullrich desafió a Cristina Kirchner de cara a las elecciones presidenciales: "Que se me anime que yo la estoy esperando"

La titular del PRO desafío a la vicepresidenta Cristina Kirchner a que se "anime" a competir contra ella en las elecciones presidenciales de este año y definió a la ex mandataria como "una mujer fuerte" que ha generado "mucho odio".

"Cristina Kirchner es una mujer fuerte pero que ha generado mucho resquemor, mucho odio, mucha división", apuntó Bullrich en diálogo con radio Mitre.

​Consultada acerca de si creía que la vicepresidenta se presentaría como candidata en las elecciones presidenciales, respondió de manera desafiante: "Que se anime, que se me anime. Que se me anime que yo la estoy esperando".

"Ella construyó su figura diciendo 'yo soy el bien y todo aquel que se opone es el diablo, es el antipatria'. Eso le ha hecho muy mal a la Argentina. Ella y su marido fueron los responsables de eso", subrayó Bullrich.

En el marco de un ping pong de preguntas y respuestas, la referente del PRO opinó sobre el presidente Alberto Fernández: "Cuesta opinar porque no sabés qué decir, porque como no sabes qué hace cuesta un montón opinar. Te diría que está como en un no lugar, no sabes dónde está".

Además, otro de los integrantes del Ejecutivo nacional contra el que apuntó Bullrich fue el ministro de Economía, Sergio Massa, a quien definió como un "oportunista".

"Me parece una persona que siempre está viendo qué ventaja puede sacar. No me gusta​. Ahora como ministro de Economía dijo que iba a hacer un montón de cosas y mintió. Le mintió a la sociedad. Dijo que iba a bajar el gasto para que baje la inflación y la inflación sube. La economía hoy está en una zona de desastre", disparó.

En tanto, generó sorpresa con las palabras que utilizó para definir al gobernador bonaerense, Axel Kicillof: "Es el kirchnerista que más apoyo tiene porque es el kirchnerista menos corrupto que otros. Vamos a tener que dar una batalla fuerte en la provincia de Buenos Aires".