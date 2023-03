“Cada vez que vengo a Buenos Aires siento que debería quedarme más”, dijo Rosalía frente a un Hipódromo de San Isidro colmado en el Lollapalooza Argentina 2023. Es la primera noche de su tour Motomami (edición 2023) y su última visita no quedó tan lejos. El año pasado, tras la salida de su álbum más celebrado, Rosalía se presentó en el Movistar Arena y entregó un show despampanante desde muchos puntos de vista (impecable en lo musical, pero también de mucho impacto y despliegue visual).

La cantante catalana construyó uno de los mejores shows de la primera noche del festival que se hizo en el Hipódromo de San Isidro, a pesar de algunas situaciones que pudieron haber erosionado su performance, pero solo agigantaron su virtuosa figura.

Quienes pudieron ver el show “Motomami World Tour” que Rosalía dio en agosto de 2022 en el Arena de Buenos Aires sabrán que el ímpetu que la artista le pone a su espectáculo es abrumador. Esta vez volvió a repetir esa manera de estructurarse y desarmarse arriba del escenario junto a su grupo de bailarines.

Rosalía navegó con sus hits “Despechá”, “Saoko”, “La Fama”, “Bizcochito” en medio de una especie de desfile de videoselfies con espíritu centennial que llevaban adelante los bailarines. En esas coreografías para nada fáciles de resolver, la cantante captó la atención de la gran cantidad de fanáticos que tiene en la Argentina.

No es de extrañar que la artista tenga tanto poder sobre sus fans a quienes alentó ella misma desde el primer momento. El despliegue de su simpatía para contagiar al público hipnotiza a cualquiera y es irresistible.

“Me pongo triste porque sé que me tengo que ir”, comentó Rosalía. “Las flores de esta ciudad huelen bonito cuando estás tu”, leyó en voz alta la cantante, en una de las pancartas que le hizo uno de sus fans. “Nunca me habían dicho algo así. Buenos Aires me sorprendes demasiado”, aportó con su sonrisa perenne.

Además del sofisticado baile que propuso, lo que mejor hizo Rosalía fue interactuar con la gente. Así, un mensaje que leyó en una pancarta provocó la risa de la multitud ante la reacción de su artista favorita. “Va a contramano Rosalía”, decía el cartel, haciendo referencia a un chiste del año pasado sobre una viralizada presentación televisiva del recordado Fabián Show. “Ya no, ya no”, respondió, mientras improvisaba un paso de baile.

Por qué Rosalía cantó a capela en el Lollapalooza Argentina 2023

El intento por repetir una versión de “Hentai” al piano se vio frustrado por razones técnicas. “Este pedal no funciona, no voy a tocar hasta que no lo arreglen”, dijo. Atendiendo a la propuesta del público, que le pidió que cante sin el acompañamiento del instrumento, mostró su voz aún más despojada que en el disco (allí apenas la acompañan el piano y unas baterías que suenan como metralletas).

Minutos más tarde, con varios tracks a sus espaldas en una noche húmeda y calurosa, el piano está dispuesto para que finalmente suenen los acordes de “Hentai”. “Este plan es el no plan. Este make up es el no make up”, dice mientras se seca el sudor de la cara y vuelve a peinarse. “Y este pelo, bueno, lo que sea”. Es un gesto pequeño, pero resume la forma en que la catalana mantiene una distancia prudente con el artificio que la potencia. Todo lo que bordea la música se puede reordenar, desarmar, volver a pensar o desaparecer: las canciones de Rosalía practican la autodefensa.