Tom Cruise es un nombre respetado dentro de la industria del cine, Top Gun: Maverick demostró que el público aún tiene ganas de ir al cine y vivir las películas como una experiencia en lugar de un consumo rápido desde el sillón de su casa. Algo que no muchos saben del actor más temerario de Hollywood es que es un amante de los superhéroes, estuvo muy cerca de ser Iron Man en el MCU, y según fuentes de The Hollywood Reporter, tuvo una reunión privada con el CEO de Discovery que posteriormente lo llevo a tener un visionado privado de la película The Flash.

Según la fuente, Cruise estuvo tan encantado con la película que llamó al director inmediatamente después de verla, la llamada tomó por completa sorpresa a Andy Muschietti. “The Flash tiene todo lo que quiero ver en una película” y “este es el tipo de películas que necesitamos ahora mismo” son algunas frases que el director recibió con felicidad. Esto no es algo que se pueda tomar a la ligera viniendo de alguien a quien Steven Spielberg le ha dicho que “salvó a Hollywood y la industria de la distribución cinematográfica”. Definitivamente, un buen augurio antes del estreno de una película que parecía que traía más cosas malas que buenas.

The Flash” llegará a los cines este año

Después de muchos problemas, la película de Flash finalmente verá la luz y promete dar cierre a una etapa tormentosa dentro del intento de DC en crear su universo cinematográfico. Estos problemas incluyeron de todo, desde acusaciones de intenciones de formar un culto hacia su estrella Ezra Miler, hasta cambios empresariales, como la venta de DC a Discovery. Todo esto generó que sufriera retrasos, regrabaciones, varios cortes de edición diferente y apariciones estelares de estrellas como Michael Keaton y Ben Affleck. Dado que The Flash va a ser la ultima producción de DC conectada al Snyderverse, se espera un cierre por todo lo alto que deje el terreno listo para que James Gunn pueda poner en marcha su plan para el DCEU.

Junto con el tráiler de la película también se publicó la sinopsis de la última aventura del superhéroe: “Flash viaja a través del tiempo para evitar el asesinato de su madre, pero sin saberlo provoca cambios que resultan en la creación de un multiverso.” Para despedirse DC decidió irse a lo clásico, así como en los comics lo que va a reiniciar el universo va a ser el amor de Flash por su madre mediante el Flashpoint, solo queda confiar en que el director Andy Muschietti entienda la responsabilidad que tiene a sus hombros y, según lo dicho por Tom Cruise, los fans pueden estar tranquilos con el resultado.

The Flash se lanzará el 16 de junio del 2023, pero antes de eso hay otro producto de DC que está pronto a debutar en la gran pantalla, Shazam: La Furia de los Dioses. Mientras esperas a las película puedes ver el resto del Snyderverse en HBO Max.