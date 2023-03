Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte del kirchnerismo condenado por corrupción

Finalmente, Ricardo Jaime dejó de estar detenido. Hoy por la madrugada, el ex funcionario kirchnerista, que pasó casi siete años en la cárcel por diversos casos de corrupción, salió en libertad. Fue excarcelado a las 4:30 desde la Alcaidía de Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, bajo un fuerte hermetismo para que no trascendieran imágenes de su liberación.

El Tribunal Oral Federal N° 7 que tiene que llevar adelante el juicio por el Caso Cuadernos decidió no renovar la prisión preventiva que permitía que Jaime continuara detenido. Los jueces Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, por mayoría, decidieron el miércoles pasado que Jaime quedaría en libertad a partir de hoy. El juez Fernando Canero, por su parte, votó en disidencia y sostuvo que Jaime debía permanecer detenido pero con prisión domiciliaria. Esa postura es la que expresó la fiscal del juicio por el Caso Cuadernos, Fabiana León.

Ricardo Jaime, recuperó la libertad tras permanecer detenido durante casi siete años

Jaime permanecía detenido en la "causa madre" del expediente Cuadernos donde fue procesado y enviado a juicio oral, por el cobro de pagos ilegales. En ese mismo expediente, se le había dictado la prisión preventiva bajo las mismas acusaciones pero específicamente por recibir sobornos para otorgar a empresarios la concesión del servicio de transporte público. Misma mecánica se replicó en la concesión del servicio de trenes.

Con la salida de la cárcel de Ricardo Jaime ya no quedan ex funcionarios K acusados por corrupción detenidos. Entre 2016 y 2019 se detuvieron a 74 ex integrantes del gabinete de Néstor y Cristina Kirchner como empresarios y dirigentes sindicales vinculados a dicho espacio político.

Cuando Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada, quedaban poco más de 24 presos en los penales federales vinculados a casos de corrupción de la gestión kirchnerista. La misma justicia acusada por el gobierno fue firmando diversas resoluciones en estos tres años y medio que se materializaron en la liberación de los ex funcionarios, dirigentes sindicales como empresarios. Jaime fue el último.

En este caso se conjugaron dos cosas para firmar el cese de la prisión preventiva: por un lado el estado de salud del ex secretario de Transporte que tiene 68 años (padece un carcinoma en el cráneo) y los plazos judiciales para que comiencen el juicio del caso Cuadernos.

Así lo manifestó la fiscal ante el TOF 7, Fabiana León: "Es paradójico que pese a todo lo dictaminado y fallado, a la fecha siquiera se ha avanzado en punto a la admisibilidad de la prueba ya hace más de un año ofrecida por las partes y el ofrecimiento de prueba de esta Fiscalía General. Todos aquellos peligros procesales -suficientemente invocados, validados y sostenido en sus instancias- se diluyen en razonabilidad debido a las constatadas afecciones que padece el acusado".

Por eso, León indicó que "en estas condiciones no pueden ser desatendidas elementales razones humanitarias que inspiran el instituto y que, en aras de salvaguardar el inalienable derecho a la vida y la salud, habilitan la necesidad de ponderar -previo informes pertinentes- la concesión de una medida de morigeración".

Al ponderar las razones el Tribunal, integrado por los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori determinó que su prisión preventiva debe concluir el 18 de marzo.

Así fue que este sábado muy temprano por la madrugada Ricardo Jaime que permanecía en la Unidad 31 del penal de Ezeiza, abandonó la cárcel.

Con el cese de la prisión preventiva, se impusieron algunas medidas de control, Jaime deberá comparecer ante la justicia, entregar su pasaporte, se sugirió la colocación de un dispositivo electrónico de monitoreo y la prohibición de salida del país.

El ex funcionario kirchnerista dejó la prisión con seis condenas por coimas y administración fraudulenta en varios expedientes. Incluso Jaime fue el primero en admitir el cobro de sobornos en una causa en la que decidió ir a un juicio abreviado admitiendo su culpabilidad.