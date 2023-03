Chano se presentó en la primera del Lollapalooza Argentina 2023. Luego de una reciente internación, el músico volvió para su público con una inesperada sorpresa: el regreso de Tan Biónica después de haber dejado de tocar en 2016.

Luego de que el cantante interpretara algunas canciones de su carrera solista, anunció a la multitud que pasaría algo “histórico” en aquel escenario. Así, confirmó el regreso de la banda con la que empezó su carrera en la música que no solo tocó en el festival, sino que dará un último show en “un estadio de Bueno Aires”, aunque todavía no anunció la fecha y el lugar.

Charpentier dejó el escenario y durante cinco minutos se pudieron ver en las pantallas imágenes de Tan Biónica, mientras se generó gran expectativa entre los presentes hasta que el cuarteto entró a escena con su vestuario típico de chaqueta estilo Beatles e interpretaron “Ciudad mágica”, mientras que Chano instó a su público a disfrutar como nunca: “A ver el pogo más grande del Lollapalooza”.

La esperada vuelta de Tan Biónica luego de su ruptura en 2016.



A continuación sonó el hit “Ella tiene un look”, canción que el público coreó frenéticamente. Luego de este reencuentro, Chano expresó “Gracias por este momento mágico, gracias por estos corazones abiertos”, al finalizar “Obsesionario en La Mayor”.

Acompañado de su público, la banda finalizó su set de cuatro canciones con “La melodía de Dios” y Chano se despidió anticipando lo que será el próximo concierto de Tan Biónica: “Nos vemos muy pronto para tener la noche mágica, esa que les debíamos”.

Entre el público se pudo ver a la madre de Bambi y Chano emocionada por este retorno a los escenarios. Mientras sonó “All You Need Is Love” de The Beatles, el cuarteto se abrazó y saludó a los presentes con emoción.

La presencia de Chano en el Lollapalooza ya venía generando gran expectativa, luego de que su salud preocupara a sus fans una vez más. Recuperado, no solo regaló canciones con su banda, entre las que se cuentan “Amor y Roma” y “Mecha”, sino que también cantó “Claramente” en formato acústico solo con su guitarra para luego emocionar con los más grandes hits de Tan Biónica y confirmó que habrá una revancha para la banda que nació en 2002 formada por Chano, Seby, Bambi y Diega.

Drake: hits y un guiño a la Scaloneta

En su primer show en Argentina, Drake repasó sus incios y también algunos de sus hits: “God’s Plan”, “Work”, “Mia” y “Hotline Bling” sonaron en el Hipódromo de Palermo. En sus poco más de 60 minutos de show, además, el rapero decidió homenajear al Seleccionado Argentino entonando “Muchachos”, canción que la hinchada argentina popularizo en el último mundial.

A último momento, antes de empezar su concierto, el artista no permitió transmitir en vivo su show a través del streaming de Flow a pesar del compromiso formal previamente asumido.