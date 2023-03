"Cristina Kirchner no es más la jefa", dijo Guillermo Moreno

Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio y aspirante presidencial por Principios y Valores, afirmó que el peronismo "no la va a acompañar" a la vicepresidenta Cristina Kirchner de cara a la elección de este año, ya que "no es más la jefa".



"El peronismo no la va a acompañar a Cristina. Ella no es mas la jefa, será la jefa de algunos. Para ser jefe no te tenés que equivocar. La jefatura no es porque vos decís que sos jefe, la jefatura es porque tus subordinados dicen que sos jefe", subrayó Moreno.



En diálogo con Radio 10, el dirigente peronista argumentó: "Si vos te equivocas no sos más jefe, porque el jefe tiene que tener una sola virtud: no equivocarse. En el caso de la pretendida jefa [Cristina Kirchner] hace 10 años que le viene pifiando. No es que está cerquita...Dispara y no pasa ni cerca del blanco. Mirá a dónde llegó la Argentina. Estamos peor que en el 2001".



"Esperemos que Cristina no se siga equivocando porque si se equivoca lo tenés a [Mauricio] Macri de Presidente y no por cuatro años", sentenció Moreno, luego de considerar que el Frente de Todos "tiene un solo candidato que es Alberto Fernández" y "van a sacar el 5 o 6% de votos".

Más información

Alfaro pide que la Corte de la Nación suspenda las elecciones: "El fraude alcanza niveles de escándalo"

El intendente de San Miguel de Tucumán y precandidato a vicegobernador por el frente Juntos por el Cambio (JxC), Germán Alfaro, recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para requerir el dictado de una medida cautelar que suspenda provisoriamente los efectos de la normativa que convoca a los comicios provinciales del 14 de mayo.

"Merced al ardid urdido por quienes deben hacer prevalecer las disposiciones de la Constitución Nacional y la de la Provincia, ese día es elegido arbitrariamente por Decreto del Poder Ejecutivo, sin ningún tipo de límite", indicó Alfaro. Y sostuvo: "el fraude perpetrado y que se pretende ahora consolidar alcanza niveles de escándalo".

El pedido del jefe municipal fue efectuado en representación de su partido, el PJS, en el marco de una acción de certeza tramitada ante el máximo tribunal formulada el 23 de febrero pasado. El expediente, según los registros de la CJSN, fue girado a la Procuración General de la Nación (PGN).

El escrito lleva las firmas de los abogados José Roberto Toledo y Alberto F. Garay, y cuestiona a lo largo de 40 páginas la sentencia dictada por la Justicia provincial que habilitó al Poder Ejecutivo (PE) a emitir un decreto para el adelantamiento de las elecciones provinciales.

Según el planteo de Alfaro, la convocatoria a los comicios "está en contradicción con lo dispuesto expresamente en los artículos 43 (incisos 5 y 6) y 100 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, por exceder sobradamente el plazo máximo de 60 días de anticipación que nuestra Ley Fundamental establece". "Consecuentemente, debe ser dejada sin efecto", remarcó.