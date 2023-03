El actor Robert Pattinson se encuentra de paso por la Argentina. El intérprete británico fue visto ingresando a la parrilla Don Julio, ubicada en Palermo, con un look muy relajado: pantalón suelto, remera blanca, una camisa y una gorra para, quizá, intentar pasar inadvertido. Debido a su popularidad, el actor no pudo evitar que le tomen una fotografía y la autora de la misma la subió a su cuenta de Twitter, @Ailana169. Como era de esperarse, la imagen se volvió viral en cuestión de minutos. “Aquí siguiendo a Batman”, escribió la joven en la red social del pajarito.

Si bien el actor mantiene un bajo perfil, el motivo de su visita a Buenos Aires no tardó en trascender. Su pareja, la cantante, modelo y actriz Suki Waterhouse se estará presentando mañana en el festival Lollapalooza, a las 15.15, en el escenario Samsung, en el que interpretará temas de su disco, I Can’t Let Go, y su novio quiso acompañarla en un momento tan importante para ella. Asimismo, la artista está pasando un gran momento gracias a la popularidad de la serie de Amazon Prime Video de la que forma parte, Todos quieren a Daisy Jones, una ficción inspirada en la banda Fleetwood Mac.

La pareja comenzó su relación en 2018, pero pasó un año entero antes de que se conociera su vínculo. En abril de 2022, Pattinson habló acerca de su romance durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live! y dio detalles acerca de cómo vio por primera vez The Batman junto a ella y expresó que “su reacción cambió todo”. Además, manifestó que como Suki no tenía la costumbre de ver películas de ese género, su primera impresión le importó mucho. Luego, describió que, en una de las escenas, le sostuvo la mano, le tocó la mejilla y logró que una lágrima le rodara por la mejilla.

Tanto Pattinson como Waterhouse tuvieron romances con otros famosos antes de conocerse. Mientras él salió con Kristen Stewart y FKA Twigs, ella estuvo de novia con el músico Miles Kane, y los actores Bradley Cooper y Diego Luna. Por lo tanto, cuando comenzaron su noviazgo, decidieron mantener su relación lo más lejos posible de las cámaras, aunque meses atrás empezaron a compartir eventos juntos, abrazados y muy enamorados. En la actualidad, residen en Londres.

Robert Pattinson habló en Jimmy Kimmel Live! sobre su relación con Suki Waterhouse

Un año después de empezar una relación con Suki, durante una entrevista con The Sunday Times, el actor reflexionó acerca de su vida amorosa. Si bien solo tuvo palabras de afecto sobre sus exnovias, cuando se le preguntó por Waterhouse optó por sentar posición: “¿En realidad tengo que hablar de eso?”, dijo y brindó razones sobre su reticencia a aludir a su vida privada. Pattinson manifestó que si permitía que la gente entrara en su relación, se “devaluaba lo que era el amor”. “Si un extraño en la calle te preguntara sobre tu relación, pensarías que es extremadamente grosero. Si ponés un muro termina mejor”, remarcó e hizo mención a la incomodidad que le generan los paparazzi. El exCrepúsculo contó que se siente abrumado cuando lo fotografían tomado de las manos con alguien o cuando es abordado por los flashes de manera repentina.

El exitoso presente de Suki Waterhouse

En cuanto a Suki, la artista también valora mucho su privacidad, por lo que sus redes están dedicadas a la promoción de sus trabajos. Semanas atrás, la cantante habló con LA NACION sobre su interpretación de la tecladista y vocalista Karen Sirko en Todos quieren a Daisy Jones y habló sobre la gran amistad que forjó con una de sus compañeras de la serie, la argentina Camila Morrone, quien hace unos días le dio clases de castellano antes de su desembarco en la Argentina.

“Cuando filmamos la serie en Los Ángeles, nos enamoramos de la ciudad, y además nos convertimos en un gran familia”, le contó la actriz a este medio. “Aunque Cami vivió ahí toda su vida, vimos la ciudad con la mirada de los 70, cuando se gestaban tantos sueños, se vivía en el momento, había una belleza en todo. Nos transportamos a una época maravillosa”, remarcó Waterhouse, quien fue secundada por su compañera de elenco.

“Nuestros sentidos se vieron abrumados porque todo era genial, el hecho de estar en personaje, ver los autos de la época, el diseño de producción, los peinados, fue alimento para los ojos. Además, no había demasiadas preocupaciones porque todos conectamos rápidamente por la sensación de estar protegiendo algo que amábamos mucho como lo era esta historia”, añadió Morrone.

De esta forma, Waterhouse encontró una producción ideal para mostrarle al mundo su talento como artista y su ductilidad como actriz, ya que su trama es una de las más dramáticas de la serie basada en la novela de Taylor Jenkins Reid, dirigida por James Ponsoldt y producida por Reese Witherspoon con su compañía, Hello Sunshine.