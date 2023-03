Billie Eilish en el nuevo adelanto de la serie “Swarm”

Luego de probar su talento como cantante, la artista Billie Eilish incursiona en el mundo de la actuación. Esto gracias a su participación en la serie Swarm en la que comparte créditos con Dominique Fishback y Chloe Bailey. En esta producción, Billie interpreta el papel de la decana de un culto femenino, bastante inspirado en la polémica secta de la vida real NXIVM.

Aunque hace unas semanas Variety reportaba que la cantante participaría en esta producción, el equipo de Billie se negaba a confirmarlo, pero fue el pasado miércoles durante la premiere del proyecto en Los Ángeles, cuando la interprete de “Bad Guy”, desfiló por la alfombra y con ello confirmó su presencia en este programa.

A esto se le suma la reseña del primer episodio que hizo la revista Time, a través de la que una vez màs se corroboró la participación de la artista pop: Billie Eilish aparecerá como invitada junto Paris Jackson (hija de Michael Jackson). La serie se estrena el 17 de marzo en Amazon Prime.

Esta serie es una producción creada por Donald Glover y Janine Nabers. La trama se centra en la historia de Dre, una joven obsesionada con una estrella del pop ficticia, cuyo fandom es conocido por el nombre de “The Swarm”. La serie se sumerge en la vida de la protagonista, su vida cotidiana como fan y cómo la lleva a lugares oscuros.

La producción es una creación de Donald Glover y Janine Nabers. El reparto incluye a Dominique Fishback, Chloe Bailey y Damson Idris. Además, hay participaciones deRickey Thompson, Paris Jackson, Rory Culkin, Kiersey Clemons, Byron Bowers y, posiblemente, Billie Eilish.

Swarm es la primera producción de Donald Glover en el equipo Amazon Prime, después de crear la aclamada serie Atlanta en HBO. Este nuevo programa es producido por Janine Nabers, con quien Glover ya había trabajado en Atlanta, aunque ella ya ha estado al frente de proyectos como Watchmen.

El papel principal será protagonizado por la actriz Dominique Fishback, vista en las producciones de Netflix como The Hate U Give o Judas and the Black Messiah. El resto del elenco incluye al hilarante Rickey Thompson, Rory Culkin, Damson Idris y la cantante Chloe Bailey. Billie Eilish se llamará Eva en la serie y eso es casi todo lo que sabemos sobre su papel en el programa.

Hace un par de semanas fue lanzado el primer avance de esta serie y, según las pocas escenas que se pueden ver, se trata de un thriller con tono de horror psicológico. Fishback da vida a Dre, una joven que deja que su fanatismo la lleve por un rumbo muy oscuro. “¿Quién es tu artista favorito?”, es la pregunta que aparece muy presente en el avance.

Billie Eilish en el Lollapalooza Argentina 2023

Lollapalooza Argentina 2023 se llevará a cabo este fin de semana, entre el viernes 17 y el domingo 19 de marzo; y se calcula que, cada uno de esos días, 100.000 personas irán al Hipodrómo de San Isidro para ver a sus artistas favoritos y vivir la experiencia del festival.

Este año, se presentarán cantantes y bandas reconocidas, tanto a nivel local como internacional, entre los cuales se destacan Drake, Rosalía, Tame Impala, Twenty One Pilots, Billie Eilish y Lil Nas X. Además, algunos de los argentinos que darán el presente en este evento serán María Becerra, Diego Torres, Chano, Trueno, Catupecu Machu y Callejero Fino. Todos los detalles en Los Primeros.