Barby Franco vio la imagen de la Virgen en la clínica

Para Barby Franco y Fernando Burlando esta no fue una semana fácil. Desde que tuvieron que hospitalizar a su pequeña hija Sarah producto de una infección urinaria hace pocos días, la pareja no se despega de la beba y siguen a su lado para acompañar su evolución.

Afortunadamente, la salud de la pequeña mejoró y está respondiendo a la medicación para combatir la infección que tiene, aunque permanece internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.

Todo comenzó cuando Sarah presentó un cuadro febril que no le bajaba y su pediatra recomendó que fuera hospitalizada para, en principio, evaluar bien el diagnóstico y luego, tratarlo lo más rápido posible.

En el día miércoles, la nena cumplió tres meses y su mamá publicó unas tiernas fotos en su cuenta oficial de Instagram desde la clínica privada. “¡Hoy cumplo 3 meses y lo festejo acá!. Por suerte me siento muy bien…”, escribió Barby, como si fuera su hijita.

“Tuve 39,6 de fiebre y mis papás me llevaron al médico, me dijeron que tengo una bacteria y eso me hizo infección urinaria. ¡Por suerte estamos matando al bichito! ¡Y yo me siento muy bien! ¡Gracias a todos por sus mensajes tan lindos tanto para mí como a mis papás! Sarah Burlando. Pronto iremos a casa junto a mis perritos”, finalizó el posteo.

Cabe recordar que en julio pasado y después de cinco años de búsqueda, Barby y Fernando contaron que iban a ser padres. Más tarde, revelaron que se trataba de una nena de una forma poco peculiar. Compartieron un video en el que se los veía caminando por el campo y mirando hacia el cielo mientras una avioneta lanzaba humo color... rosa. “Nuestra dulce niña, tan deseada, tan buscada, tan esperada. Te amamos papá, mamá y todos tus amigos”, escribió ella.

Barby es muy devota de la Virgen Desatanudos y siempre que puede se encomienda a ella para agradecerle por haber tenido finalmente a Sarah y por la salud de la pequeña. En esta oportunidad, la pareja se tomó un descanso una vez que su hija empezó a recuperarse, y salieron a tomar un poco de aire fresco al patio del Sanatorio. Desde allí, sentados frente a una mesa con mucha vegetación, la modelo se encargó de registrar el momento, publicando un mensaje divertido: “Alta salida, ja ja, al patio del sanatorio”.

Ver para creer

En ese instante, se puede observar una cascada de agua que cae sobre una fuente, ubicada en el centro del patio. Mientras ella hacía un movimiento con la cámara de su teléfono mostrando todo el lugar, se lo pudo ver a Burlando sonriendo con el celular en la mano. Y en ese momento, Barby exclamó, muy conmovida: “¡Dale!, ¿es joda? Me apareció la Virgen, ¿la ven?”.

Acto seguido, la mamá de Sarah subió una captura de la imagen, por medio de una foto a la que le había dibujado un círculo rojo para mostrar lo que estaba viendo con sus propios ojos. En la foto se puede apreciar la figura de una mujer con un manto, que parece una Virgen dentro de la cascada de agua.

Barby, siempre atenta a estas señales de Dios, había pedido mucho a la Virgen por la recuperación de su hijita. Además de su primogénita, fue una beba muy buscada durante mucho tiempo y todos se preocuparon cuando hubo que hospitalizarla.