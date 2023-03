Masso presentó candidatos en Alderetes y en Ranchillos

El legislador Federico Masso y candidato a Gobernador por el Frente Amplio por Tucumán y Libres del Sur recorrió el Este tucumano para presentar los candidatos de su espacio. En Alderetes, ungió como candidato al histórico dirigente del peronismo Mario "Tigre" Sandoval y presentó a Matias Suarez como candidato a concejal.

En Ranchillos, el legislador lanzó a Lucia Pallares como Delegada y a Amanda Juárez como subdelegada. Durante la recorrida estuvo acompañado por Florencia Guerra, candidata a Vicegobernadora; Franco Villa, candidato a Intendente de la Banda de Río Sali; Marisa Romano, candidata a delegada domunal de Colombres; Guillermo Correa, Secretario de Economía Social del Partido Socialista y Lourdes Magarzo, de la Corriente de Acción Socidaria.

En este marco, el legislador provincial expresó que "hoy vivimos una tarde-noche muy emocionante donde recorrimos el este tucumano, primero para presentar a la Joven Lucia Pallares como candidata a Delegada Comunal de Ranchillos y luego terminamos con un acto en Alderetes lanzando como nuestro candidato a Intendente a un gran dirigente del peronismo como es Mario "Tigre" Sandoval , quien fue el primer Intendente de Alderetes y proviene del verdadero peronismo de la justicia social".

"Mario con sus casi 80 años, se encontraba alejado de la política, pero ha asumido este desafío al ver en el Frente Amplio por Tucumán un espacio que practica una política diferente, porque siempre estamos del lado de la gente", añadió Masso.

Por su parte Mario Sandoval acotó que "agradezco volver a la política activamente y formar parte de este proyecto que es para la gente y no para el beneficio personal. En todos mis años en la función pública tanto como delegado comunal y primer Intendente, siempre me ha caracterizado la honestidad y el estar al servicio de la gente. Me duele escuchar tantas necesidades que tienen los vecinos de Alderetes, estoy seguro que junto a Federico como Gobernador vamos a trabajar para tener un Alderetes mejor".

"Junto a este candidato de fuste como es el "Tigre" Sandoval, rodeado de candidatos a concejales jóvenes como Matías en Alderetes, y a dos mujeres comprometidas como Lucia y Amanda en Ranchilos, y también los hombres y mujeres que vienen haciendo un trabajo político y social en Libres del Sur, vamos a trabajar conjuntamente para mejorar la dura realidad de estas localidades del este que a pesar del paso de los años, no vemos progresos", expresó Masso.

Por su parte, el candidato a Gobernador por el FAT agregó que "es hora de decirle basta a esta dirigencia política que nos viene gobernando y solo nos ha llevado a la decadencia con una provincia totalmente abandonada. Nos interpela que haya tucumanos que no tienen para comer, que no pueden mandar a sus hijos a la escuela, que no pueden acceder a un remedio, que no tienen una vivienda digna, que sufren el desempleo y la inseguridad, que tienen que cerrar sus comercios porque los impuestos los asfixian".

Para finalizar el parlamentario manifestó que "esta es la realidad que tenemos que cambiar y estamos decididos a ponerlo todo para que este 14 de mayo el Frente Amplio por Tucumán sea la sorpresa . Sabemos que somos más los tucumanos que queremos volver a ese Tucumán del trabajo genuino y la educación de calidad que supo ser referente del Norte argentino".