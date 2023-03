Lionel Messi no se presentó a entrenar en el PSG: qué pasó

El astro argentino no entrenó este jueves con sus compañeros y estallaron las especulaciones en París. Aún no trascendieron los motivos del faltazo.

En medio surgen rumores sobre la renovación, un faltazo de Lionel Messi este jueves hizo mucho ruido en París. Según el diario francés L’Équipe, el astro argentino no se presentó a entrenar de cara al choque del domingo del PSG ante el Rennes por la Ligue 1.

“Todavía no sabemos el motivo, pero Lionel Messi no participó en el entrenamiento del Paris Saint-Germain este jueves por la mañana. A tres días del recibimiento del Rennes, en el marco de la jornada 28 de la Ligue 1, Christophe Galtier ve diezmada su plantilla”, informó el periódico francés en su sitio web.

Con los hinchas parisinos todavía enojados por la temprana eliminación de la Champions League, la noticia generó mucho revuelo aunque todavía no trascendieron los motivos del faltazo del mejor jugador del mundo.

Como informan desde París, no trabajó junto a sus compañeros de plantel. En las próximas horas se espera que trasciendan mayores precisiones sobre el escenario.

Además, según publicó la prensa española, los ultras del club parisino están preparando un polémico y feo gesto contra el 30 tras la eliminación de la Champions League.

Paris Saint-Germain (PSG) todavía mantiene la intención de renovar el contrato de Lionel Messi que vence el próximo 30 de junio, pero la prensa francesa aseguróque el club "no está dispuesto" a cumplir con las "exigencias" del crack argentino.

Según RMC Sport, PSG y el capitán del seleccionado mantienen un "principio de acuerdo" y están "en negociaciones" aunque todavía restan "detalles por resolver".

En este punto existirían diferencias ya que PSG "no está dispuesto" a ceder en las exigencias del futbolista que cumplirá 36 años seis días antes de la finalización del contrato. Incluso afirman que "no todos están convencidos dentro del club" de renovar el contrato de Messi.

Por otro lado, el diario As, de España, publicó una nota con una cita de un supuesto integrante del grupo "Collectif Ultras Paris", que ocupa una de las cabeceras del estadio Parque de los Príncipes, en la que adelanta que Messi "será silbado" en el partido del próximo domingo ante Rennes en el reencuentro con el público luego de la eliminación en Champions League.