"Lo invito al Vicegobernador a que caminemos por Concepción"

Esta mañana el vicegobernador y candidato a gobernador por el Frente de Todos, Osvaldo Jaldo, criticó la "herencia" que Roberto Sánchez le dejó en el municipio de Concepción a su sucesor Alejandro Molinuevo al asegurar que en la Perla del Sur hoy no pueden pagar los sueldos ni prestar servicios ni hacer obras si no es con ayuda del Gobierno de la provincia.

El diputado nacional del radicalismo le respondió a Jaldo y lo invitó a recorrer las calles de Concepción. "Quizás allí pueda darse cuenta de que no todos somos iguales y que hay gestiones que le cambian la vida a la gente. Deseo debatir en serio sobre el futuro de Tucumán. Hay que terminar con las mentiras y las chicanas hacia quienes no piensan como el poder quiere", dijo el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en Tucumán.

Además, el dirigente radical consideró que quizás Jaldo quiere embarrar el debate público. "Entiendo que puede estar nervioso por la unidad opositora. Yo no me voy a distraer ni un minuto en contestar sus agravios. Los tucumanos ya están cansados de ese juego", expresó.

También mencionó que los cambios en Concepción son visibles y que gestionó con austeridad y compromiso. "Me gustaría poder debatir sobre como resolvemos los problemas de inseguridad o preguntarles porque no trabajan en serio en combatir la inflación que se está llevando el dinero de la gente. Yo quiero discutir eso, no responder ataques", manifestó Sánchez.

Las críticas de Jaldo

El vicegobernador había señalado esta mañana en primer término dijo respetar a su adversario político, Roberto Sánchez, por haber mantenido firme su candidatura y cumplir con su palabra.

Sin embargo, puntualizó en la gestión del ex piloto de Rally y dijo que por la herencia que le dejó a Alejandro Molinuevo, Concepción hoy no puede pagar los sueldos si no es con ayuda del Ejecutivo provincial.

"Lo respeto a Roberto Sánchez, pero él también fue parte de las gestiones anteriores; fue legislador provincial y nunca lo escuché protestar por los gastos de bloque; fue diputado nacional, y nunca lo he visto que haya traído un proyecto a la provincia”, finalizó el vicegobernador.

Fuente: La Gaceta