Christina Ricci fue amenazada tras negarse a escena sexual

Christina Ricci se convirtió en uno de los rostros más reconocidos entre la década de 1990 y principios de los 2000. Su caracterización como Merlina en las cintas de La Familia Addams es hasta el día de hoy aplaudida, sin embargo, esto sólo fue el principio de una larga carrera llena de logros con cintas como Buffalo ‘66, Miedo y Locura en Las Vegas y Monster.

Ricci ha trabajado tanto en cine como en televisión desde hace una década, siendo su más reciente proyecto Yellowjackets, donde interpreta a la versión adulta del personaje de Misty, quien cuando era joven, tuvo que sobrevivir por más de un año en la naturaleza después de que su avión se estrellara. Como parte de la promoción del show, la actriz brindó una entrevista al programa The View, y entre varios temas que se tocaron, Ricci confesó que hace años fue amenazada con ser demandada sino realizaba una escena sexual.

“Alguien amenazó con demandarme una vez porque no quería hacer esta escena de sexo de una determinada manera”, declaró textualmente Ricci a las presentadoras Sara Haines, Meghan McCain, Sunny Hostin, Whoopi Goldberg y Joy Behar. En 2022, Ricci participó en el show de Variety Actors on Actors, donde la actriz compartió con la nominada al Emmy, Sidney Sweeney, que durante la filmación de una película se le había amenazado con demandarla por negarse a una escena, sin embargo, Ricci no había dicho de qué tipo de escena se trataba hasta ahora.

Ricci también aseguró que, a pesar de recibir estas amenazas, ella continuó con su postura y al final del día nunca recibió ninguna demanda, sin embargo, este incómodo momento fue el resultado de una industria que poco a poco ha mejorado el trato con sus actrices gracias a los diversos movimientos sociales que se han desatado en los últimos años.

“Es realmente genial. Las mujeres mayores hablamos de ello todo el tiempo. Es increíble ver que ellas (las actrices más jóvenes) no tienen que pasar necesariamente por lo que tuvimos que pasar nosotras. Son capaces de decir: ‘No quiero hacer esta escena de sexo’, ‘No voy a estar desnuda’”, afirma la actriz de 43 años.

Respecto al tema de los desnudos frente a cámaras, Ricci le dijo en su momento a Sweeney que muchas veces se sintió obligada a hacerlo, y en cada ocasión se sintió muy avergonzada.

“Lo que más me incomodaba era que los demás se sintieran incómodos conmigo desnuda. Así que lo que hice, y probablemente ahora no te lo permitirían, fue quedarme desnuda. Me dije: ‘No me hagas sentir rara, como si yo fuera la persona que tiene que avergonzarse’... No he hecho una escena de sexo en un par de años. Estoy en esa edad en la que ya no te piden tanto que las hagas. Quiero decir, realmente no las disfruto”.

Es así que, después de poco más de 30 años de carrera, Christina Ricci confesó que es hasta ahora, en el set de Yellowjackets, que ha podido ver un verdadero cambio dentro de la industria. “Con las conversaciones que se tuvieron en nuestro set sobre la intimidad y la comodidad de las personas, fue la primera vez que me di cuenta de que las cosas realmente han cambiado”, dijo la actriz de 43 años.

Idas y vueltas

Como la gran mayoría de intérpretes en Hollywood, Christina Ricci ha vivo varios altibajos en su carrera, ya sea la escases de papeles o bien, abusos de autoridad como el que narró en The View. Sin embargo, la vida privada también puede ser un factor importante para que los histriones se puedan desarrollar con soltura frente a las cámaras, y es que, además de estos incómodos momentos, Ricci también vivió en 2020 un escandaloso divorcio que, según la misma actriz, se había convertido en una relación llena de violencia física y verbal desde varios años antes.

La situación llegó a tal punto que Christina Ricci confesó que su expareja, James Heerdegen, trató de asesinarla durante una vacaciones en Nueva Zelanda. Hoy en día, Heerdegen tiene una orden de restricción que estipula que debe alejarse al menos 200 metros de Christina y de Freddie, hijo que comparte con la actriz.

Hoy en día, Christina Ricci esta nuevamente casada con el músico Mark Hampson con quien tuvo una hija llamada Cleopatra, y con el rodaje de Yellowjacket y la segunda temporada de la nueva adaptación de Merlina en camino, el futuro se ve muy brillante para la aclamada actriz.