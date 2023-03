Con mucho orgullo y alegría, Manchester City anunció la renovación del contrato de Julián Álvarez hasta el 30 de junio de 2028. El club inglés había fichado al ex delantero de River Plate en enero de 2022, pero lo dejó en Buenos Aires hasta julio para que terminara de jugar la Copa Libertadores de ese año. Encantados con el nivel del nacido en Calchín, los directivos del City decidieron extender el vínculo con una oferta irresistible que representa un salto cuantitativo en el salairio del jugador de 23 años.

“Este es un momento de mucho orgullo para mí y mi familia. Que un club como el City confíe en mí de esta manera es increíble. Estoy muy contento con mi primera temporada aquí, pero tengo mucho más que puedo hacer. Sé que puedo ser mejor y el City me ofrece todo lo que necesito para desarrollar mi potencial”, indicó el campeón del mundo con la Selección en declaraciones al sitio oficial del club de Manchester.

Muy elogiado

Durante su estadía en los Ciudadanos, Álvarez lleva anotados 10 goles en 33 partidos y es un jugador que está en la consideración de Pep Guardiola. Incluso fue elogiado en reiteradas ocasiones por el entrenador catalán.

Según el diario británico Daily Mail, la oferta que le hizo el City a la Araña para extender un año más el vínculo firmado inicialmente comprende una suculenta actualización de su salario, que rondaría los 5.780.000 de dólares al año (USD 120.000 a la semana). Este salto lo ubicaría por encima del arquero Ederson Morais y el defensor Nathan Aké. Sin embargo, continúa estando muy lejos de Erling Haaland, quien percibe USD 22 millones por año.

“Quiero agradecer al gerente, a los entrenadores y a todos en el City que trabajan en el club por todo lo que han hecho por mí desde que llegué en el verano. No podría haber pedido más. Este es un club que cuida a sus jugadores y me he sentido muy apoyado durante mi tiempo aquí. Ahora estoy concentrado en mejorar y ayudar al City a ganar copas”, sentenció el delantero campeón mundial.

Por su parte, el Director de Fútbol de los Sky Blues, Txiki Begiristain confesó: “Julian ha impresionado a todos en el Manchester City con su habilidad técnica, dedicación y actitud. Es el modelo ideal para un futbolista joven y una inspiración para cualquiera que busque abrirse camino en el juego. Ya ha demostrado aquí en Inglaterra que tiene un movimiento sobresaliente y un instinto goleador natural”.

“Vimos en la Copa del Mundo el talento especial que tiene. Ganar ese trofeo a su edad es increíble y todos estamos muy orgullosos de lo que logró. Su progreso hasta ahora ha sido realmente bueno, pero ahora estamos completamente enfocados en desarrollar su juego aún más y convertirlo en uno de los mejores delanteros del fútbol mundial”, cerró Txiki.