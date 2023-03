La publicación de Sofía Rodríguez, revelando que no lograban identificar a sus gemelos de 45 días, se volvió viral días atrás, y tras no obtener una solución en la Policía, intervino Renaper y lograron determinar quién es quién.

Gracias a @renaper_ar que vinieron hasta nuestra casa y con buena predisposición tomaron huellas y fotos de los bebés para entregarnos certificados de su identidad. Y gracias a ellos hoy sabemos nuevamente la identidad de nuestros hijos! — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 15, 2023

"Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gane", escribió la mujer desde la cuenta @sofiar388. Luego mostró a sus bebés de 45 días y la historia se viralizó.



Tras las repercusiones que tuvo en las redes sociales, sus padres dialogaron con un programa de TV en donde bromearon con los nombres provisorios que les pusieron. “Hoy son ‘Nino’, 'Ni nombre tiene', y 'Veto', 'Ve to a saber', o sino ‘el de la derecha’ y ‘el de la izquierda’”, bromeó el papá en una entrevista televisiva.

Tras dos semanas de incertidumbre, y gracias a la colaboración del Renaper (Registro Nacional de las Personas) que depende del Ministerio del Interior que conduce Wado de Pedro, oficialmente saben qué gemelo es Lorenzo y cuál es Valentín.

"Gracias a @renaper_ar que vinieron hasta nuestra casa y con buena predisposición tomaron huellas y fotos de los bebés para entregarnos certificados de su identidad. Y gracias a ellos hoy sabemos nuevamente la identidad de nuestros hijos! Vale es el de azul y Lolo el de celeste!", anunció este miércoles la mamá de los chiquitos.

El equipo del Renaper contrastó los datos biométricos de los gemelos con los registrados el día de su nacimiento, cuando le realizaron el DNI para bebés recién nacidos. pic.twitter.com/jLdTG2HzMm — RENAPER (@renaper_ar) March 15, 2023

El influencer se quejó por la entrada y porque hay "personajes célebres argentinos", y en las redes sociales lo destrozaron.

Luego de la reciente polémica que generó la turista e influencer Laura Méndez por su visita a la Argentina, otro turista español se volvió viral en las últimas horas por su crítica al Cementerio de la Recoleta, uno de los sitios míticos de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de un video de TikTok, el usuario @gonzalo_sans cuestionó situaciones bastante insólitas, como que haya personajes "célebres" que son políticos o dirigentes argentinos o el supuesto mal estado de algunas tumbas y mausoleos.

"No me gustó que mientras los argentinos es completamente gratuito, para turistas internacionales sale 10 dólares que se paga con tarjeta de crédito", se quejó el español. "Pese a que pagás bastaste dinero, el estado de las tumbas y panteones es nefasto", insistió.

Del mismo modo, a @gonzalo_sans no le gustó que "el mayor atractivo son las tumbas de personajes célebres, que en su mayoría son políticos y dirigentes argentinos", y sentenció: "Para turistas internacionales pierde valor".

"La más relevante es la tumba de Eva Perón, que es una tumba ordinaria y normal, por eso creo que hay sitios más interesantes para visitar en Buenos Aires", concluyó el turista español.

Considerado una de las tres necrópolis más importantes del mundo junto con Père Lachaise de París y Staglieno, el Cementerio de la Recoleta es popular por sus mitos y leyendas y porque allí descansan, entre otros, los restos de Carlos María de Alvear, Nicolás Avellaneda, Guillermo Brown, Manuel Dorrego, María Eva Duarte de Perón, Raúl Alfonsín, Remedios de Escalada de San Martín, Juan Lavalle, Bartolomé Mitre, Juan Martín de Pueyrredón, Juan Facundo Quiroga, Julio A. Roca, Juan Manuel de Rosas, Cornelio Saavedra, Domingo Faustino Sarmiento e Hipólito Yrigoyen.

Por supuesto, la publicación que llegó a Twitter a través del usuario @saul_meowman no paso desapercibida y se volvió viral por el sinfín de respuestas.