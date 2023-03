Cómo es la nueva estafa que involucra a Netflix

Las estafas virtuales son cada vez más frecuentes y complejas. En esta oportunidad se relevó que hay ladrones que se hacen pasar por técnicos de Netflix para robar credenciales bancarias a los clientes de la empresa. Una de las víctimas fue la exesposa del conductor Marcelo Tinelli que relató lo sucedido en sus redes sociales.

"Caí como una chorlita. El domingo, con 40 grados de calor, estaba sin Netflix. Y me agarró una desesperación, así que googlé el teléfono de la empresa y me saltó un WhatsApp. Empecé a mandar mensajes ahí como una loca, pero no me daban bolilla. Y, como a las dos horas, me llaman de un número que tenía el logo de la plataforma", comenzó su relato.

Acto seguido, dijo, "me atendió un cordobés que me fue guiando con el televisor". En un momento del relato, el estafador le dice : ‘Lo que pasa es que sale que usted no pagó'. Yo sabía que había pagado con la tarjeta. Entonces me pidió las últimas cifras, el banco...Y, sin haberle dado ninguna clave, entró a mi cuenta".

"¡No sé cómo lo hizo! Y me sacó 5 lucas, nada más. ¡Pero son 5 lucas!. Así que terminé a la noche en la comisaría con un expediente interminable", dijo.

Así como este caso hay otros en los cuales los delincuentes te hacen entrar a "falsos homebanking" o hasta páginas web apócrifas.

Netflix: cómo cambiar la letra y el color de los subtítulos



La aplicación ofrece la posibilidad de cambiar la forma de ver las películas. Por ello, ahora podrás elegir qué forma tienen las letras en las películas subtituladas.

Netflix es una de las empresas de streaming y entretenimiento más usada alrededor de todo el mundo. Por eso, Ámbito te trae un truco novedoso para hacer de tus películas una experiencia más divertida: cómo transformar y reconvertir los subtítulos a tu gusto.

Con esta herramienta podrás cambiar el tipo de letra, el color y el fondo. Se tratan de cambios enfocados en el estilo y el diseño de las letras que componen a los subtítulos. De esta forma, podrás cambiar el tamaño de la letra a grande, mediano o pequeño, poner un recuadro de fondo negro, semitransparente o blanco y modificar el color de la letra a negro, blanco o amarillo.

Según un informe de Verizon Media, una empresa de tecnología multinacional estadounidense que se centra en los medios y los negocios en línea, el 80% de los estadounidenses prefieren ver las películas con subtítulos.

La modificación de las letras se podrá hacer efectiva siempre y cuando el usuario pause el contenido reproducido, toque en Ajustes de idioma en la parte inferior derecha y elija entre las distintas opciones que ofrece la aplicación.

Cómo modificar los subtítulos de Netflix

Desde un navegador web