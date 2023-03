Real Madrid le ganó al Liverpool y avanza en la Champions

Para sacar al Champions League tenés que ser un equipo que esté a la altura. Al Merengue no se lo saca "por casualidad", y menos en estos tiempos de gloria. En 2019, el Ajax era un equipazo lleno de promesas. En 2020, cayó ante el Manchester City de Pep. Y, en 2021, se quedó en semifinales ante un Chelsea que se terminó consagrando en el Estadio Do Dragao. Esta vez, el Liverpool no estuvo a la altura para dicha gesta...

En el Santiago Bernabéu, el Real estuvo lejos de conformarse con el 5-2 en Anfield y jugó los últimos 90' de los 8vos. de final como un verdadero mata-mata. A pesar de unos primeros minutos con dominio del Liverpool, el equipo de Carlo Ancelotti dominó de principio a fin, ganó 1-0 con tanto de Karim Benzema -¿quién si no?- y se metió entre los ocho mejores de Europa. ¿Quién lo frena?

El Liverpool salió a jugarlo, consciente de que el objetivo era la hazaña. Pero el Real Madrid, lejos de dormirse en los laureles de la diferencia conseguida, salió al Santiago Bernabéu a llevarse por delante a su rival. Los de Carlo Ancelotti salieron con su ya clásico 4-3-3, con el objetivo de generar desequilibrio por las bandas mediante ataques directos. Por su parte, el conjunto de Jürgen Klopp sorprendió con un 4-2-3-1, con cuatro delanteros, pero que se transformaban en cinco cuando Andrew Robertson se proyectaba por el costado izquierdo.

Luego de unos minutos iniciales en los que los Reds demostraron su necesidad de la victoria, presionando alto al Madrid y elaborando rápido con el objetivo de jugar un mano a mano entre los delanteros y la línea defensiva, el Merengue tuvo la paciencia suficiente como para transitar ese atropello y, lentamente, hacerse dueño del partido. El 0-0 de la primera mitad no llevó justicia a lo acontecido durante los 45’ iniciales.

Darwin Núñez tuvo una clarísima en el comienzo, pero definió al cuerpo de Thibaut Courtois. Después, comenzó el show del Real. Los defensores, y sobre todo los centrales, supieron interpretar de buena manera los desmarques y apoyos de los delanteros rivales como para anticiparlos. Los volantes, que se conocen a la perfección, rotaron posiciones en un rango de 20 metros, que desorientó las marcas del Liverpool. Y, mientras que Karim Benzema no estuvo tan participativo, Vinicius generó una infinidad de situaciones sobre la banda de Alexander Arnold.

El Madrid tuvo tres desde lejos. Toni Kroos avisó primero Luego, Eduardo Camavinga estrelló el travesaño. Y, por último, el remate de Luka Modric rozó el techo del arco. Pero la más clara la tuvo Vinicius, en el área chica: el brasileño trató de empujar una pelota que venía llovida, pero, a puro reflejo, Alisson reaccionó para mantener su valla en cero. El Liverpool esta muy lejos de la remontada.

El complemento fue una continuación de los 45' iniciales. El Liverpool presionaba bien en salida, pero flaqueaba en la creación. Y, sin creación, es muy difícil llegar a los tres goles. Más contra el Real Madrid. Por su parte, el Merengue no aflojó: siguió generando, con Modric, Toni Kroos y Camavinga como grandes protagonistas y tuvo el primero en un mano a mano de Fede Valverde. Pero el uruguayo, el más discreto entre los suyos, remató al cuerpo del arquero.

El Liverpool estaba para el cachetazo, para el tiro de gracia, y llegó. Camavinga habilitó a Benzema, en un pase que rompió las dos líneas de los Reds. El francés controló mal, pero la pelota le quedó a Vinicius. El brasileño, dentro del área y con Alisson achicando, se trastabilló. Sin embargo, desde el piso, conectó con Karim, sin marca y con el arco vacío. Así, el 9 firmó el 1-0 final, que significó su tercer tanto en la actual Orejona.

El Merengue llega entonado al clásico y los Reds buscarán recuperarse en la FA Cup

De esta manera, el Real Madrid agiganta su camino en la Champions League, defendiendo el título conseguido, en París, justamente ante el Liverpool. Está entre los ocho mejores y sólo un gran equipo, como los que están en esta instancia, podría evitar su 15ª Orejona. Para colmo, llega de buena manera al clásico ante el Barcelona, el domingo.

Por su parte, para los Reds es un golpe de realidad: no atraviesan su mejor momento desde la llegada de Klopp y deberán reaccionar para meterse en los puestos de Champions de la Premier. Ademas, el fin de semana enfrentan al Manchester United por la FA Cup. ¿La eliminación de la Orejona les jugará una mala pasada?

