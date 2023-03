El director de cine, Steven Spielberg, afirma que no le gustan las creaciones de la inteligencia artificial

Campos importantes en la vida de las personas como el entretenimiento, la música y la salud han incorporado con éxito la inteligencia artificial, sin embargo, hay personas a las que este tipo de avances no les agrada tanto. El director de cine, Steven Spielberg, teme que estos programas sean capaces de crear arte.

Según el cineasta, las creaciones de la inteligencia artificial son interesantes siempre y cuando sea un humano quien utilice este tipo de herramientas para expresarse.

El motivo principal del temor de Spielberg es que “se le da a las computadoras la autonomía sobre los puntos de vista de las personas”.

Spielberg comenta durante una entrevista que otra de las cosas que él considera preocupantes en el desarrollo de estos modelos de inteligencia artificial es que en ninguno de los casos se considera la moralidad como parte del proceso. “¿Esto ayudará a la humanidad o hará algo que ya creé?”, es la pregunta que plantea el director, quien considera peligrosa la posibilidad de reemplazar las manos de las personas por un algoritmo en el futuro.

Una de las cuestiones en las que Spielberg está más en contra en lo que respecta al uso de la inteligencia artificial es que las personas dejen de crear sus propias expresiones artísticas (películas, libros, pinturas) para dejar que estas sean generadas por un algoritmo, pues “el alma no puede ser creada por un programa y existen en todos nosotros. Perder eso por dejar que el arte sea producido por nuestras creaciones (las computadoras) me aterra”.

Las opiniones de Spielberg coinciden parcialmente con las de Sam Altman, CEO de OpenAI, la compañía responsable de la creación de una de las inteligencias artificiales más populares en la actualidad: ChatGPT, pues ambos indican que temen en lo que se pueda llegar a convertir este tipo de tecnología.

Según algunas publicaciones realizadas por Altman en su cuenta oficial de Twitter, la transición que se está experimentando hacia la inclusión de la inteligencia artificial en herramientas relacionadas con productividad, salud, educación y el entretenimiento está siendo muy rápida. “La sociedad necesita tiempo antes de adaptarse a algo tan grande”, indicó.

Tendencias políticas

Incluso la política podría verse influenciada por la inteligencia artificial, pues algunas personas han empezado a encontrar respuestas en modelos de chat que incluyen apoyo a determinadas tendencias políticas.

“No queremos que ChatGPT esté a favor o en contra de ninguna política de forma predeterminada. Si las personas quieren alguna de ellas, entonces debería ser así”, afirmó Altman.

Para el CEO de OpenAI, si bien los modelos de inteligencia artificial actuales no dan miedo, “creo que potencialmente no estamos tan lejos de las que pueden llegar a dar miedo”, aseguró Altman pese a que no hizo referencia directa a qué características tendrían este tipo de programas que podrían llegar a asustar a las personas.

Es por ello que Altman considera relevantes las iniciativas de las instituciones y autoridades de gobiernos alrededor del mundo para intentar regular el uso de esta tecnología antes de que las personas puedan abusar de las capacidades que tiene para hacer el mal en la sociedad.

Por su parte, el fundador de Microsoft, Bill Gates, sí cree que la inclusión de la inteligencia artificial en la vida de las personas en diferentes aspectos como el laboral es positivo pues, a diferencia de lo que se piensa, él considera que estos sistemas no eliminarían puestos de trabajo sino que se transformarán en otros que tengan como base la tecnología para el desarrollo de sus actividades.