Demanda de Alpargatas pone en peligro la compra de Topper

El empresario Carlos Wizard incumplió el pago de la primera cuota de la compra de Alpargatas Argentina, anunciada en 2018. La demanda es por u$s 51,2 millones.

Alpargatas, propietaria brasileña de la marca Havaianas y Topper, demandó, a través de un documento presentado a la Comisión de Valores y Bolsa de Brasil (CVM), al empresario Carlos Wizard Martins, por falta de pago de una cuota de u$s 17,2 millones referente a la compra de Alpargatas Argentina.

De acuerdo con una investigación de Bloomberg Línea, el documento que presentó la compañía reclamaba que el pago vencía el lunes 6 de marzo, teniendo en cuenta el acuerdo que firmaron con Wizard en septiembre de 2018.

En la declaración, Alpargatas afirmó que ni siquiera se pagó la primera cuota. Por eso, debido a que el comprador no otorgó las garantías previstas en el contrato de compraventa, sumado al incumplimiento de pago, la compañía declaró el vencimiento anticipado de las demás cuotas, y presentó un proceso de ejecución judicial. Esto equivale a una deuda de u$s 51,2 millones.

La venta de Alpargatas Argentina, que incluye la marca Topper, empezó en septiembre de 2018, cuando la empresa vendió el 22,5% de la marca a Wizard por u$s 19,2 millones. El acuerdo, contemplaba el derecho a comprar el resto de la compañía, el cual Wizard ejerció en diciembre de 2019.

Por su parte, el empresario dijo en un comunicado que solicitó renegociar el precio de compra el año pasado, que se desató debido a la crisis financiera en la Argentina. Ante la negativa de Alpargatas, Wizard reveló que inició un procedimiento de arbitraje con el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Brasil-Canadá, por lo que alegó que tiene hasta 2025 para hacer los pagos, aunque la empresa lo quiera "intimidar".

Sin embargo, no es la primera vez que el empresario recibe este tipo de denuncias. En octubre de 2022, XP Investments, una empresa matriz que agrupa las inversiones del Grupo XP y que ofrece servicios y soluciones financieras en el país vecino, presentó una demanda para cobrarle una deuda de u$s 1,5 millones por un préstamo total de u$s 5,7 millones.

En ese entonces, Wizards reveló a Bloomberg Línea que "tenía dificultades para gestionar sus deudas porque su negocio se había visto gravemente afectado por la pandemia de Covid-19".

El magnate curitibano es conocido por su estrecha relación con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como iglesia mormona, y su rol como predicador de la misma. Amasó su fortuna a partir de una red de enseñanza en inglés, la cual vendió al gigante británico Pearson por u$s 3851 en 2013.

Más tarde, tuvo una experiencia en el negocio de las tarjetas prepagas y luego inició su camino como máster franquicia de conocidas marcas internacionales como Taco Bell, KFC y Pizza Hut, además de las escuelas de fútbol Neymar Sports y Ronaldo Academy. El patrimonio del empresario se estima en u$s 654,7 millones, lo que equivale a unos 3400 millones de reales según estimaciones de la revista Forbes.

La expansión de Topper en la región

En el marco de un plan de expansión fuera de la Argentina, en el que la icónica marca buscaba una mayor competitividad y participación en el mercado deportivo y de moda, Topper abrió, a mediados del año pasado, su primer local monomarca en Uruguay.

Este plan de inversión se cuantificó en unos $ 500 millones en dos años para la adquisición de nueva maquinaria y la reactivación de su planta de Aguilares en Tucumán. El objetivo fue volver a producir indumentaria en la Argentina, categoría que había dejado de hacer Alpargatas.

Según explicó Leandro Príncipe, el gerente comercial de Topper para América Latina al diario uruguayo, El Observador, la empresa apunta a generar nuevos espacios propios, además del lanzamiento de su comercio online, durante este año.

El proyecto prevé una inversión de aproximadamente u$s 400.000 acompañada de un evento de apertura y una campaña de comunicación que incluye influencers, redes y vía pública. Si bien aún no está definida la ubicación de las otras tiendas, la marca informa que avanzará tanto en locales de imagen como en un outlet.

"Serán en zonas estratégicas para la marca, pero también en lugares específicos para que puedan convivir las tiendas Topper, y las otras que comercializan la marca en Uruguay", explicó Príncipe.

En Topper apuntan a expandir esta iniciativa a toda la región, y empezaron por Uruguay porque la posición competitiva de la marca en el país les permite explotar todos los formatos.

FUENTE: El Cronista