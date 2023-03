Los precios de marzo están por encima de la inflación

Al cabo de la primer quincena de marzo, los precios en los supermercados “volaron” por encima del índice de inflación global y promedian entre 7 y 8%.

De acuerdo con un relevamiento privado de BAE Negocios, las cadenas provinciales, los supermercados chinos y los almacenes y autoservicios evidenciaron esos porcentajes, con picos de dos dígitos. La situación se da en las cámaras FASA; la Cámara Argentina de Supermercados (CAS); Cedeapsa (supermercados chinos) y los almacenes y autoservicios agrupados en la Confederación General Almacenera (CGA).

La titular de los súper chinos, Yolanda Durán, manifestó que “seguimos sin saber por qué el Gobierno no nos convoca, con el agravante de que hemos ido a Comercio hace meses. La situación es mala, el consumo cae fuerte y necesitamos entrar en Precios Justos”.

Respecto de los aumentos de precios, el rango de incrementos va desde el 4% al 10%, informó Durán, quien expresó: “El gobierno habla solamente con las cadenas pero no se puede tapar el sol con las manos”. “Nos preocupa que pasen los camiones de Precios Justos por delante de nuestras puertas y que nos vendan más caro”, amplió.

El presidente de FASA, Víctor Palpacelli, manifestó que “algunas empresas respetan los topes (Precios Justos) y otras, no”.“El gobierno ya está advertido; la mayor cantidad de productos sube por encima de la inflación”, indicó Palpacelli.

Terceras marcas

En tanto, el titular de las supermercados de Rosario, Sergio López, sostuvo que “la gente se va a las segundas y terceras marcas. Las cadenas quedan para la clase media alta”.

“El consumo está atado a ofertas y promociones y aun así, está cayendo al 2 ó 3 por ciento por mes”, añadió López. “El aceite de 1,5 litros sale 1200 – 1300 pesos”, ejemplificó.

A su vez, el presidente de la CGA, Fernando Savore, dijo que “marzo es tremendo. Estuve en tres mayoristas y todos los precios diferentes, más allá de que el billete de mil pesos no vale nada”.

“Alimentos secos tuvo una remarcación en marzo; no quedó un producto sin remarcar y el consumo cae porque no hay plata”, amplió Savore. Los edulcorantes subieron de 25 a 30%; los derivados de la harina tuvieron tres aumentos (galletitas, tapas para empanadas, tartas, etc.).

"Hay que mejorar mucho el abastecimiento; nuestros supermercados van a colaborar. El Gobierno nos pidió que informemos cualquier irregularidad", añadió un empresario. “Hay empresas que superan los montos vigentes de Precios Justos y muchas empresas aumentan los productos que están fuera del programa”, completó.