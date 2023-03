Otro banco deja de pedir el trámite de “fe de vida”

La ANSES informó que un nuevo banco se suma a otros diez que ya no la solicitan. Con la medida, 190.000 jubilados y pensionados se verán beneficiados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó este miércoles que el Banco Santander ya no solicitará que sus jubilados realicen el trámite de “fe de vida”. De esta manera, ya son once las entidades que no requieren esa condición para efectivizar el pago de los haberes previsionales.

De esta manera, 190.000 jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esa entidad financiera se verán beneficiados con la medida y no requerirán hacer el trámite.

La medida comenzó a aplicarse este miércoles y busca simplificar el cobro de haberes para las personas mayores.

Desde la ANSES señalaron que el Banco Santander ya realizó las modificaciones en sus sistemas para la acreditación de la supervivencia, sin la necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Además, el organismo recordó que el cambio del lugar de cobro es libre y se realiza en las oficinas de la ANSES.

En marzo del año pasado, el organismo estatal había solicitado a las entidades bancarias que simplifiquen el trámite de Fe de Vida y ofrezcan alternativas digitales para que jubilados y pensionados puedan elegir de qué forma hacer este trámite sin tener que concurrir a una sucursal bancaria.

Cuáles son los bancos que ya no requieren dar la “fe de vida” a jubilados y pensionados

Banco Entre Ríos.

Banco San Juan.

Banco Santa Cruz.

Banco Santa Fe.

Banco de la Nación Argentina.

Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Banco de Córdoba.

Banco de La Pampa.

Banco Municipal de Rosario.

Banco Piano.

Banco Santander.

Más Anses

Beneficios ANSES: ¿cómo tramitar el Certificado de Escolaridad?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará la liquidación de la Ayuda Escolar Anual para todos aquellos beneficiarios que integren en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Para poder cobrarla, los titulares deben contar con el Certificado de Escolaridad para acreditar la asistencia regular.

En paralelo, desde el Ministerio de Desarrollo Social se lanzó una nueva Tarjeta Alimentar. Asimismo, desde Anses se entrega la Ayuda Escolar Anual 2023 a familias que sean titulares de la AUH o la AUE.

Certificado Escolar: cómo tramitarlo Online

Acceder a la aplicación Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

Ir a la sección "Hijas e Hijos".

Elegir la opción "Presentar Certificado Escolar". Seleccionar el que corresponda y luego hacer clic en "Generar certificado".

Completar los datos y "Generar".

Imprimir el formulario y acercarse a la institución escolar para que lo firmen las autoridades. Finalmente, cargar en el sitio web en el apartado "Subir certificado".

Presencial

Descargar el formulario de Acreditación de Escolaridad (PS. 2.68). También se puede retirar en ANSES.

Presentarlo en la institución escolar para que lo completen y firmen. Finalmente, acercarse a la oficina de ANSES más cercana, sin turno previo, para entregar el papel.

El monto básico es de $9.606, tras el aumento por movilidad del 17,04% que tienen todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Anses en marzo. Sin embargo, puede variar según zona o región.

La Ayuda Escolar Anual de Anses es una asistencia económica que se entrega por única vez en el año para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo.

Pueden recibirla los siguientes grupos:

AUH con hijos de hasta 17 años.

AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

SUAF con hijos de hasta 17 años.

SUAF con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Además, algunos titulares de AUH reciben otros extras este mes, como el Complemento Leche de Anses y la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social.