Aseguran que Raquel Mancini fue internada de urgencia

Raquel Mancini habría sido internada de urgencia en el Hospital Fernández luego de presentar un problema de salud. Así lo confirmaron en Intrusos (América). “No es su primera internación ya que la modelo sufrió otros problemas debido a distintas cirugías que ha tenido a lo largo de su vida”, comentó el notero del programa desde el lugar. “Hay un total hermetismo por parte de la familia, acá me dicen que habría ingresado la semana pasada al Hospital Fernández”, comentó el movilero del ciclo televisivo.

Por su parte, Karina Iavícoli aseguró que estuvo en contacto con Augusto, uno de los hermanos de la exvedette, quien le dio mayores detalles sobre la internación. “Hace tiempo que no viene bien. Su hermano Luis es quien la encontró en su departamento el domingo. Como no contestaba el teléfono fueron a verla. Estaba tirada en el piso, balbuceando, no podía moverse. Ella en la calle se maneja con un andador”, describió la panelista.

Además, la periodista comentó que Raquel está en terapia intensiva, pero que desde el círculo familiar esperan que muy pronto la pasen a una sala común.

Más información

Por su enfermedad Bruce Willis ya no reconoce a su madre

La delicada salud de Bruce Willis sumó otro capítulo a las constantes novedades que existen sobre su condición. Un medio alemán publicó declaraciones de familiares del actor que aseguraron que el protagonista de Duro de matar ya no reconoce a su madre, se le hace complicado sostener una charla normal y experimenta un comportamiento agresivo.

La información surgió a partir de una entrevista que la revista Bild le hizo a un reconocido folklorista alemán que está emparentado políticamente con Bruce Willis.

Qué dijeron los familiares alemanes de Bruce Willis

Para entender el recorrido de las declaraciones hay que aclarar el árbol genealógico de Bruce Willis. El actor nació el 19 de marzo de 1955 en Idar-Oberstein, Alemania, hijo de Marlene Kassel, una mujer alemana, y de David Andrew Willis, un militar que trabajaba en una base de los Estados Unidos.

Es por eso que, a pesar de que Bruce Willis luego fue criado en los Estados Unidos, tiene muchos familiares en Alemania. Fue un pariente político el que habló con Bild, una prestigiosa revista alemana, acerca de lo que la mamá del actor le contó hace muy poco.

Wilfried Gliem, de 76 años, es integrante del grupo musical Wildecker Herzbuben, muy famoso en la zona de Hesse. Su esposa es prima hermana de Marlene, la mamá del actor, que tiene 86 años.

Según comentó el músico, Willis está teniendo cada vez más complicaciones debido a la demencia frontotemporal que padece. “Ella (Marlene) dice que no está segura de que su hijo la reconozca, que su comportamiento es lento y un poco agresivo”, comentó Gliem.

Además, aseguró que es muy difícil tener una dinámica en las conversaciones con Willis. “No es posible una charla normal con él, pero eso es algo habitual debido a su cuadro clínico”, opinó el músico. Gliem explicó que hace un año que saben de esta situación. “La madre de Bruce nos mantiene informados. Nos llamamos una vez al mes”, remarcó.

En la entrevista con Bild, Gliem también recordó a dos de las hijas de Bruce Willis y Demi Moore. “Scout y Tallulah son dos chicas muy fuertes que ahora están ahí para su padre, tal como él solía estar ahí para ellas”, cerró.