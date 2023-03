Los ojos del mundo del espectáculo estaban puestos en ellos. La pareja dueña de cuatro récords Guinness por lo que trascendió la “Music Session #53″ entre Bizarrap y Shakira finalmente llegó al programa de entrevistas The Tonight Show de Jimmy Fallon para dejar a sus pies al público estadounidense.

“Presentando su hit global Music Session #53 por primera vez, recibamos a Bizarrap y Shakira”, anunció Fallon apareció en la pantalla. Inmediatamente, los artistas aparecieron en una parte del estudio 6B, de los NBC Studios en el Edificio GE del Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York, que fue adecuado como el estudio que el productor argentino tiene en su casa de Ramos Mejía.

Al igual que en el video que se lanzó el pasado 11 de enero y que en menos de 24 horas se convirtió en el lanzamiento musical #1 en el mundo, Shakira está de pie y atrás de ella se encuentra Bizarrap, sentado frente a su computadora e interpretando la canción. Además, se colocó una especie de pared que estaba decorada de la misma manera que en la casa del DJ en La Matanza.

La interpretación se convirtió en el tema de conversación por excelencia en las redes sociales, y desde simples internautas a destacados medios de comunicación se expresaron en forma positiva por lo sucedido. De hecho, diferentes medios como El País de España, calificaron el performance como “La actuación más espectacular de Shakira en la tele de EEUU y con sus hijos en frente”, haciendo referencia a Milan y Sasha, de su relación anterior con Gerard Piqué.

Pasados algunos días del intenso y comentado show, comenzaron a aparecer imágenes del backstage, que dan cuenta de la química que había entre los invitados y el presentador, quien se encontró con ellos en uno de los camarines, momento en que el productor argentino le regaló un mate de madera fileteado con su nombre, mientras que uno de los asistentes le explicaba de qué se trataba.

“No, no tiene alcohol, es como un té, y eso es la yerba mate, son como hierbas”, comentaban a Fallon. En ese instante el presentador que jugaba con la bombilla giró su cuerpo para mostrar en primer plano el obsequio mientras expresó: “¡Esto es hermoso! ¿me están jodiendo? Miren esto...” para luego acercar el mate y mostrar el fileteado a cámara.

Pero otra conversación en simultáneo comenzó a darse detrás de Fallon, y era justamente entre Bizarrap y Shakira, cuando el argentino consultó a la colombiana: “¿Probaste alguna vez mate, Shaki?”, a lo que ella sin dudar contestó “Claro, estuve con un argentino”.

La insólita revelación de Shakira sobre el día que Bizarrap le escribió por Instagram para hacer la colaboración

Si bien la canción rompió cuatro récords Guinness, hubo alguien que con solo 10 años fue lo suficientemente visionario como para anticiparlo. La cantante contó que fue su hijo Milan quien le dijo que tenía que trabajar con el productor. “Tiene un buen oído y buen gusto, y también es fan de Bizarrap. Me dijo cinco meses atrás ‘mamá, tú tienes que hacer una colaboración con él, porque si haces esa canción será número uno’”, contó en la entrevista.

No obstante, ella se tomó su tiempo para considerarlo, aunque no sabía que la otra parte de la dupla también quería acercarse a ella. “Yo le escribí por mensaje directo de Instagram y me respondió dos meses después”, admitió el artista argentino. Ella, por su parte, reconoció que no fue intencional y que cuando se enteró, rápidamente se pusieron en contacto para trabajar, lo cual alegró mucho a su hijo.