La salud mental de niños y adolescentes empeora cada vez más

La ansiedad y la depresión entre los niños y adolescentes en edad escolar roza cada vez índices más altos. Aunque se cree que una variedad de causas contribuyen a la disminución de atención a la salud mental. Hablamos con el Dr. Julian Nassif que brindó información al respecto.

El sistema de salud tiene que buscar la manera de mejorar la salud mental en la provincia

El especialista afirmó que en la provincia se ve que cada vez son más los niños y adolescentes que acudieron a las salas de emergencia por intentos de suicidio, estos casos se dan en familias problematicas por casos de violencia, consumo de sustancias, económicas que no hace más que aseverar la situación de las políticas sanitarias en busca de una solución que cada vez es más dificil.

Durante la pandemia, el miedo a la infección por COVID-19 y otros factores mantuvieron a las personas alejadas de los departamentos de emergencia por la mayoría de las condiciones de salud. Pero en ese mismo período los factores de riesgo comprobados de enfermedad mental en niños y adolescentes aumentaron dramáticamente.

Por otro lado, Nassif afirmó que en muchos casos, los pacientes no terminan su tratamiento una vez reciben el alta médica. "Hay padres que no quieren que les den el alta a sus hijos porque no tienen para comer. Los médicamentos están caros para gran parte de la población, sumado a otros factores, genera que los pacientes recaigan en sus enfermedades", afirmó.