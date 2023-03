Escuelas suspenden las clases por falta de agua y ventiladores

El inicio del ciclo lectivo 2023 pasó de la alegría al fastidio y la preocupación. Cientos de padres decidieron salir a protestar para que sus hijos puedan estudiar en condiciones óptimas en medio de una extensa ola de calor.

En los últimos días se multiplicaron los reclamos y denuncias por falta de suministro de agua, falta de equipamiento para ventilación y malas condiciones edilicias. Este combo de situaciones adversas provocó que muchos alumnos sufrieran golpes de calor o descomposturas que obligaron a sus padres a retirarlos antes de que concluya la jornada escolar.

Los inconvenientes generados por las altas temperaturas derivaron en la suspensión de clases en varias instituciones educativas de Tucumán. En algunos colegios, optaron por la modalidad virtual para no alterar el ciclo lectivo, en cambio en otros establecimientos ya contabilizan los días perdidos.

Protestas y suspensiones de clases

Colegio Nacional: los estudiantes estuvieron hasta el lunes sin ventiladores. “El lunes le hicimos una protesta al director y estamos sin clases hasta el jueves por el tema de las instalaciones”, comentó una alumna del establecimiento. También declaró que se instalaron algunos ventiladores “pero no tienen lugar donde enchufarlos”. Carlos Fernández, director del Liceo Remedios de Escalada de San Martín (turno tarde), informó que se realizó una compra de diez aires acondicionados que llegarían esta semana y, en paralelo, se está haciendo una nueva red de electricidad que reemplazaría el viejo sistema de cableado. Además, el colegio tiene cuatro baños, algunos de los cuales tienen problemas de agua.

Colegio Nuestra Señora de la Consolación (Tafí Viejo): la comunidad educativa protestó frente a las oficinas de la Sociedad Aguas de Tucumán. David Manca, presidente de la Unión de Padres del colegio, informó que la semana pasada comenzaron los recortes y las suspensiones del horario escolar por falta de agua. Por el momento, la institución no volvió a suspender las clases debido a que la SAT envió camiones con agua para llenar la cisterna del colegio. A su vez, Augusto Guraiib, titular de la SAT, manifestó que “se están haciendo nuevas conexiones al colegio para que tenga mayores ingresos en el horario en que se habilita el servicio”. Pero Manca informó que el año pasado el colegio ya había realizado una inversión, por recomendación de la SAT, para la apertura de una nueva boca de red. Pese a ello, la situación no mejoró. “Podemos abrir 20 bocas o nuevas redes pero no entra agua, ese es el problema: no hay agua en Tafí Viejo”, concluyó.

Escuela N° 210 Gregorio Aráoz de La Madrid (La Aguadita): padres de alumnos cortaron la ruta 305 ante la ausencia de una respuesta de las autoridades por la constante falta de agua. Clara Alderetes, madre de una alumna, dijo que “no hay agua, no cortan el pasto, no fumigan; los chicos tienen jornada completa pero salen al mediodía, no pueden tener las clases normales porque no tienen nada de agua”. Además, informó que hay una torre tanque en la institución que “está en peligro de derrumbe”, por lo que el año pasado, por miedo al desplome de la estructura sobre el jardín de infantes, este nivel debió suspender las clases: “hace años pierde agua, no lo pueden abrir, está lleno de sarro”, comunicó.

Colegio Jim: La institución emitió un comunicado este lunes en el que dio a conocer a su comunidad que “en diciembre se realizó el pedido, ante EDET, de la factibilidad del aumento en la capacidad de energía, abonando oportunamente la suma de $4.453.352 para la ampliación y adecuación del sistema más $1.187.340 por la acometida”. La institución había tenido problemas de insuficiencia en sus instalaciones eléctricas al poner en funcionamiento todos los equipos de aire acondicionado. Se esperaba que el acondicionamiento fuera realizado por EDET durante el período de vacaciones, pero esto no sucedió. “Ahora estamos con clases virtuales porque no se aguanta el calor, por hoy y mañana, hasta que logren arreglar ese problema”, dijo Paula Tamer, docente de la institución.

Escuela Periodismo Argentino: ubicada en el pasaje Benjamín Paz al 200, tiene problemas con la provisión de agua. Las fallas edilicias son numerosas y, con las altas temperaturas, algunas de ellas afectan más a los estudiantes. “Todo es un desastre, la poca gente que hay para cuidar la limpieza se da maña y la mantiene, pero, obvio, si no hay agua no podés hacer mucho”, declaró Silvia Ríos, madre de un alumno, quien también mencionó que ninguna de las aulas cuenta con ventiladores.

