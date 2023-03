Para Sánchez y Alfaro "la gente va a votar por un cambio"

La flamante fórmula de Juntos por el Cambio en Tucumán, integrada por Roberto Sánchez y Germán Alfaro, compartieron una entrevista por primera vez desde que ayer se selló la unidad en el espacio opositor.

"Lo que parecía una debilidad para Juntos por el Cambio se ha transformado en una fortaleza. Los tucumanos lo esperaban con mucha esperanza, que nos unamos. Los tucumanos reclamaban esta unidad", dijo en diálogo telefónico con Panorama Tucumano el intendente de San Miguel de Tucumán y candidato a vicegobernador, Germán Alfaro.

"Nosotros representamos la esperanza, el cambio que la gente quiere. No puede ser que la educación esté en la situación en la que está, que la actividad productiva esté en la situación que esté. Tenemos una provincia que ha dejado de ser productiva", cuestionó Alfaro.

Sobre los motivos que derivaron en el acuerdo de JxC, dijo que "los intereses personales deben estar por debajo de los intereses colectivos. Roberto va a ser el gobernador de la provincia de Tucumán y yo el vicegobernador".

También le respondió a Osvaldo Jaldo quien había asegurado que él había anticipado que Alfaro no iba a ser candidato a gobernador y que lo único que le interesaba es que su esposa sea intendenta de la capital. "No vale la pena hablar de los comentarios del vicegobernador. Yo estaría más preocupado en solucionar los problemas en los institutos educacionales donde no hay agua, no hay cloacas, en donde los chicos no pueden asistir a clases. Esos son los problemas de la gente, el 6,6% de inflación. En eso debería estar preocupado. Parece que tiene obsesión con Germán Alfaro ya sería una cuestión de psicólogo", criticó.

"La provincia de Tucumán puede estar mejor"

Roberto Sánchez, que participó en forma presencial del programa televisivo, aseguró que "la gente, los tucumanos estaban esperando estas conversaciones, estos acuerdos, Siempre estaba dentro de nuestra cabeza que teníamos que estar juntos. Tuvimos la oportunidad de estar juntos en una campaña en el 2021 y ahí tuvimos lindas experiencias y tuvimos una muy buena performance".

Consultado sobre si la unidad no llega tarde teniendo en cuenta que los comicios serán el próximo 14 de mayo, el candidato a gobernador sentenció: "para nada. estamos totalmente a tiempo, estamos a 60 días, vamos a salir con una campaña fuerte. Estamos convencidos que la provincia de Tucumán puede estar mejor".

"En la ciudad de Concepción decían que era imposible ganarle al aparato. Y lo hemos podido lograr. Estoy viendo que esto está pasando nuevamente en la provincia. Hay un clic en la provincia que va a pasar. El día domingo 14 de mayo, en el cuarto oscuro, la gente va a votar por un cambio", se mostró esperanzado el diputado radical.

Finalmente habló de la candidatura de Beatriz Ávila a la intendencia de San Miguel de Tucumán: "es una persona excelente, he compartido la Legislatura. Es muy dedicada a la política, es preparada. Va a ser la próxima intendenta de San Miguel de Tucumán, no tengo dudas de eso".