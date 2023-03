Este martes, Eliana Guercio fue a trabajar acompañada de Luca, su hijo más pequeño. Según explicó, en medio de la ola de calor, su familia se vio afectada por los cortes de luz. “Lo saqué de la casa, no lo iba a dejar, se estaba muriendo de calor y ni agua para manguerearlo”, reclamó. Sin embargo, lo que más llamó la atención de todos en el piso fue el parecido del pequeño con su papá, Sergio Romero.

“Se asomó una Eliana Guercio por ahí, que viene con sorpresa hoy. ¡Bienvenida, Eli!”, dijo Nicolás Magaldi al verla ingresar al estudio de EPA! (América). Entonces la cámara enfocó a la panelista, que llevaba en sus brazos a Luca.

Notablemente molesta por haber llegado tarde al ciclo, Eliana argumentó: “No me dejaban venir a trabajar, yo también estoy sin luz, pero traté de venir”. “No me digas que no había luz y había piquetes”, lanzó a pura complicidad el conductor. Y ella reafirmó: “Claro, todos los que no tiene luz están ahí quejándose, entonces no podía llegar”.

Acto seguido señaló que ella tampoco tiene luz y, por ende, ningún servicio. “No tengo internet, no tengo teléfono, no tengo nada, pero mirá, lo tengo a este bombón, que nos mira todos los días”, concluyó presentando al nene.

El parecido del pequeño de un año con su papá, Sergio Romero, no pasó inadvertido. “Es el verdadero Chiquito Romero”, comentó Magaldi.

Eliana Guercio apuntó contra los baños mixtos en colegios: “No quiero que mi hija vaya ahí con otro chico”

Eliana Guercio cuestionó la medida que tomó un colegio tradicional de Buenos Aires de implementar baños mixtos en la institución educativa. Tras argumentar que “no somos una sociedad que esté preparada para eso”, expresó: “No quiero que mi hija vaya al baño con otro chico”.

Al aire de EPA (América), la panelista contó que el Colegio Estrada, una tradicional institución educativa de Ituzaingó, implementó medidas para fomentar una educación más inclusiva y diversa. Entre ellas se encuentran el uso de un uniforme único y de baños mixtos.

Con total sinceridad, Guercio -que es mamá de Jazmín, Chloe, Meghan y Gael- criticó la decisión del establecimiento: “Me parece una medida que tendría que tomarla junto con los padres, ¿no?. Pedir el consenso de los padres porque son ellos quienes dejan en manos de las autoridades del colegio. Yo tengo tres niñas y a mí no me gustaría”.

Tras un debate con sus compañeros de programa, Eliana se mantuvo firme en su postura y argumentó: “No tenemos la educación y lo estamos viendo todos los días. Y no es una cuestión de clases, no es de ricos o pobres, no hay educación en ninguno de los extractos sociales. Lo vemos todos los días con la falta de respeto a la autoridad. Partiendo de eso, yo no quiero que mi hija vaya al baño con otro chico, con un varón y que se sienta expuesta a que pueda pasar cualquier cosa”.

Acto seguido, sostuvo que “no somos una sociedad que esté preparada” y recordó un episodio que vivió en el exterior. “Yo estuve en Bélgica y los baños son para chicos y chicas. No podés elegir, vas al que van todos y no hay tutía. Son puertas vaivén donde vos ves en el baño la parte de arriba del tipo que está de espaldas y las patitas. Yo entré y les dije a las nenas ‘nos vamos, no hacemos pis hasta llegar al hotel’. No me gusta”, concluyó.